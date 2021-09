José Marcial, de Doade, imponse no concurso de conducción de tractores de Feiradeza

Co gando no recinto do mercado situado á beira do Arena, comezaron os concursos de xatas e xovencas nas distintas categorías e xa pola tarde, na explanada do recinto feiral, os participantes no concurso de habilidade de tractores completaron as probas. Unha mostra de maquinaria antiga aderezou a actividade e despertou o interese de moitos dos presentes que pasaron pola 36ª edición deste certame de gando frisón. Para a fase final, entre un total de 15 inscritos, pasaron cinco conductores e o gañador foi José Marcial (veciño da parroquia lalinense de Doade), que cedeu o premio: un xamón, ao segundo clasificado, Brais Areán, natural de Moneixas. En terceira posición quedou Damián Cundíns e Álvaro Fernández e David García completaron os elenco dos mellores conductores. Os participantes tiñan que facer manobras de habilidade sorteando conos e outros obstáculos.

Rato, de Rodeiro

O exemplar Rey 977 Chief Genesis, da gandeiría Rey de Miñotelo (A Pastoriza), foi proclamada xata Gran Campiona no XXIX Concurso Autonómico que tivo a Martine Lambot como xuiza. Mentras tanto, Baroncelle Snob Sabrina, da gandeiría Rato de Rodeiro, foi valorada como a mellor das xovencas presentes neste certame.

Lambot, Xuíza Internacional de AWE, tamén foi a responsable de anunciar os gañadores dos concursos de manexadores. Os participantes saltaron a pista en catro categorías distintas en función da súa idade.

O multuisos abrirá hoxe as súas portas a partir das 10.00 da mañá para os concursos autonómicos, entre eles, a elección da vaca gran campiona. Xa pola tarde (16.00) está prevista unha poxa de frisonas coa presenza duns 30 animais. Nesta edición de Feiradeza, con récord de participación, son 26 as gandeirías participantes e 175 os exemplares de alto nivel xenético presentes.