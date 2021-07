La Deputación de Pontevedra concedió un total de 28.500 euros en ayudas a los municipios de las comarcas de Deza y Tabeirós por el servicio de cultura. Las subvenciones, que fueron otorgadas durante el mes de julio, a distintas asociaciones culturales. Así, fueron objeto de subsidio el VI Festival de bandas de música “Marcos Areán” en el Concello de Agolada, el Galaico Brass Festival y el Festival Internacional de Percusión Merza 2021 en Vila de Cruces. En el caso de Lalín, recibieron la ayuda la Asociación Amigos do Museo Casa do Patrón, Máisquedanza, Etnográfica de Codeseda y la Nova Banda de Música de Vilatuxe. En Silleda, se contemplaron la Xornada Musical en el Castro, el Festival de bandas de música de Silleda, el Día da música e a fartar y el Encontro Tradicional do Enganche Galego 2021. Por último, la Asociación Cultural Vagalumes, A Xesteira y la Banda de Música Municipal da Estrada también contaron con la subvención, además de otras tres asociaciones de Forcarei y Cerdedo-Cotobade.