El Xacobeo Clarinet Fest Lalín 2021 pone fin a su primera edición tras una gran semana de exposiciones, conferencias y actuaciones. El festival ha acogido en el municipio a más de 80 alumnos y alumnas –la mayoría de fuera del municipio– y a algunos de los mejores clarinetistas de Europa. El propio alcalde de Lalín, José Crespo, expresaba el orgullo que supone contar con la presencia de uno de los 3 mejores clarinetistas del mundo.

La jornada final se iniciaba, como ha sido habitual durante el curso, con una exposición ofrecida por las marcas “Picolo Música”, “Ópera Prima” y “Musical Pontevedra”. A lo largo del día se celebraron 3 recitales con piano de alumnos, todos ellos en el Casino, y 3 ensambles. El primero, el Ensamble M. Yuste, se llevó a cabo en la el templo parroquial a las 13:00 horas bajo la dirección de Andrés Valero. Ya por la tarde, el Concello acogió los otros dos, el Ensamble J. Menéndez dirigido de nuevo por Andrés Valero y el Ensamble R. Mühlfeld, bajo la batuta de David Fiuza, director de la Banda de Lalín. Ambos tuvieron lugar a las 18:00 y 19:30 horas respectivamente. Para poner punto y final al festival, la Praza da Igrexa presenció el concierto de clausura de la “Xacobeo Clarinet Fest Orchestra”, dirigida entre Andrés Valero y David Fiuza.

Haciendo hincapié en que Lalín destaca en el ámbito de las artes plásticas y la música, José Crespo señalaba la importancia del festival para Lalín. “Significó que esta semana fuimos la capital de la música europea en lo que al clarinete se refiere y que eso lo haga un municipio como Lalín, tiene mérito”, indicaba el alcalde. Por otro lado, también la dirección del Hotel Palacio quiso agradecer a Xocas Meijide, principal organizador del evento, por haber traído a Lalín un certamen como este, destacando el bien que le ha hecho a la hostelería del Concello y deseando que se siga celebrando en los próximos años.

Los conciertos del festival de clarinetes no fueron las únicas actividades que cogió Lalín ayer. A las 20:00 horas, la poesía y la música llenaron el Casino de Lalín con el recital de Estevo Creus, que presentó una nueva versión de su obra A cidade oculta y de Eduardo Estévez, con su poemario As liñas do frío. Todo ello, en diálogo poético-musical con Benxamín Otero.