El circuito más caro del mundo

El olor a gasolina gusta bastante en Lalín y los deportes de motor, de cuatro y dos ruedas, son una de las aficiones más populares de sus vecinos. No en vano, en la capital dezana se organiza desde hace más de dos décadas una competición de rallye de asfalto [llegó a ser puntuable para el Campeonato de España], lo mismo que en el enduro.

Después de años con un circuito provisional en la zona de O Rodo, el Concello puso en marcha un trazado de motocross más moderno en el Monte Carrio, pero nunca llegó a cuajar y su rendimiento no fue más allá de alguna competición del gallego de la especialidad. Después de años en los que apenas era utilizado por aficionados, también a los quads, en 2016 se aprobó un reglamento de uso que implicó un acuerdo con la Comunidade de Montes Veciñais Lugar do Carrio mediante el que la administración municipal se comprometía a abonar 2.000 euros anuales. Pero lo que parecía ser el impulso definitivo a esta infraestructura no llegó a ninguna parte, aunque el Concello sigue asumiendo el pago de este canon. Días atrás se aprobó en junta de gobierno el abono de los 2.000 euros correspondientes al presente curso.

Por otro lado, el órgano que representa al ejecutivo municipal desestimó la reclamación de la titular de una finca expropiada para la construcción del Centro Integral de Saúde (CIS) al alegar que ya había depositado en su momento en la Caixa Xeral de Depósitos la cuantía de 4.372 euros establecida al afecto y que, además, la reclamación de la particular se había registrado fuera de plazo. También se dio el visto bueno a un contrato para la reparación de las escaleras de acceso al parque de Praza da Vila, obras que serán acometidas por la empresa José Luis Ferreiro Diéguez por un importe total de 2.995 euros.