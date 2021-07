El fútbol gaélico es un deporte nacido en Irlanda y cuya práctica está muy extendida en este país, pero con una implantación relevante en Galicia, donde hace ocho años fue reconocida por la Convención Europea de Deportes Gaélicos. En las comarcas son dos las entidades que difunden y compiten: Irmandinhos (A Estrada) y Herdeiros de Dhais (Lalín).

El club dezano, con categorías masculina y femenina, acaba de participar en la grabación de una serie documental que será distribuida en plataformas de contenidos como Netflix, Amazon o Movistar. El Camino with my donkey es un proyecto del periodista irlandés Brendan Mcdonell que, ya apartado de la profesión después de más de 40 años cubriendo conflictos bélicos por todo el mundo, decide realizar el Camino de Santiago en compañía de su burro Sófocles. Según comentan desde el club lalinense, cuando el protagonista se percató de que en la localidad se practicaba el fútbol gaélico “quedó impactado” y quiso conocer más detalles sobre la historia de los Herdeiros. No tenía constancia de que este deporte tuviese arraigo en Galicia. Acompañado de su asno se rodeó de varios jugadores y jugadoras para grabar una pieza en el Manuel Anxo Cortizo, donde se compartieron numerosas anécdotas. La grabación de la serie finalizará a mediados de mes cuando sus protagonistas, tras alcanzar Compostela, den por rematado su viaje en Fisterra. Para ver el documental, de tres capítulos, habrá que esperar hasta finales de año o comienzos del próximo, cuando se prevé su estreno internacional.

Macdonell, de la mano de la productora Villa Lunera Films, recorrió otras rutas de peregrinación como el Camino Francés (Irún-SantanderLeón-Ponferrada), el trazado Lebaniego (Cantabria-Asturias) y la totalidad del Camiño de Inverno. Fue por este recorrido por donde llegó a tierras lalineneses. El proyecto audiovisual tiene como foco la promoción del turismo extranjero en el Camino de Santiago después de la pandemia y muestra “las sendas y los pueblos que atraviesa” destacando las historias diferentes a través de la interacción con sus gentes, la gastronomía o la cultura de los territorios por donde este singular caminante se va deteniendo hasta alcanzar el objetivo de llegar a la Praza do Obradoiro.