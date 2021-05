El regreso de Fernández Pena

Paula Fernández Pena volverá a la política municipal para formar parte del gobierno de Manuel Cuíña. La marcha –alegó razones personales– del edil Klaus Brey ya abría la puerta al regreso de la exalcaldesa a la corporación al haber concurrido en el octavo puesto de la lista en los pasados comicios de 2019 y anteayer esta vía fue refrendada por la ejecutiva socialista local en una asamblea extraordinaria.

La protagonista señala que su vuelta ya se había podido producir en la noche electoral, al ocupar uno de los puestos altos de la candidatura. “Fui de ocho y ya había posibilidades de que repitiese como concejala si tuviésemos unos resultados todavía mejores; si no fue así, fue solo por un puñado de votos”, afirma. Pena apunta que durante los últimos tiempos no echó de menos la política municipal porque su puesto en la Diputación –jefa de gabinete de la Presidencia– le permitió tener contacto estrecho con los concellos de la provincia a diario. Aprovecha para reivindicar la gestión de su partido en una institución que, dice, “le dimos la vuelta como un calcetín para imprimirle más transparencia”. Compatibilizará su puesto de confianza en la Diputación con el acta de concejala. “Espero estar a la altura, pero los que me conocen ya saben que el trabajo no me pesa y cuando tomo una decisión lo hago con todas las ganas y con las garras afiladas”.

Insiste en que por el momento no está claro qué competencias le serán encomendadas dentro del ejecutivo y que será una decisión que se tome en el seno del grupo de Manuel Cuíña. “Creo que todos los concejales están sobradamente capacitados para gestionar cualquier área”, añade. Preguntada acerca si echa de menos el bastón de mando, Fernández Pena asegura que no y que solo le preocupa “trabajar por los vecinos”. “Nunca me importaron los cargos, recuerdo que dejé puestos importantes como el de senadora o alcaldesa para hacer otras cosas que en su momento eran relevantes para mi partido. Me da lo mismo ser alcaldesa, senadora u otra cosa”, remarca. El partido avanza que habrá “remodelación de áreas que todavía está por decidir”. A finales de mes, en pleno, Brey dará cuenta de su renuncia y para sentarse en el salón noble del consistorio Pena deberá aguardar por las credenciales de la junta electoral.

Desde la agrupación socialista trasdezana se apuntaba que Pena volverá a ocupar un escaño en la corporación municipal y un puesto en el ejecutivo “desde la humildad y consciente de la experiencia adquirida en los últimos años que puedo aportar al gobierno local”, indicó a sus compañeros. En la reunión también estuvo presente Brey Montaña, que el lunes había presentado su dimisión como concejal. Al político de Cira le fue reconocido “su compromiso y trabajo durante los diez años en los que asumió distintas responsabilidades de gobierno durante varios mandatos.

Alcaldesa entre 2007 y 2009, volvió a hacerse con el bastón de mando en 2011 tras pasar por una moción de censura que colocó al frente del Concello a Ofelia Rey. En 2013 había sido elegida senadora por designación autonómica. Es la actual secretaria general del PSOE de Silleda y vicesecretaria provincial del partido.