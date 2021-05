El parque eólico Tramontana afectará a 889 hectáreas de campos de cultivos

Desde el día 6 y durante dos meses, el Ministerio para la Transición Ecológica somete a exposición pública los estudios de impacto ambiental de los parques eólicos Tramontana y Siroco, que promueve la empresa Greenalia Wind Power. También están expuestas las solicitudes de autorización administrativa previa y la declaración de utilidad pública de sendos proyectos.

Tramontana contará con 13 molinillos y una potencia total de 72,8 MW. Hay 10 aerogeneradores que ocuparán terrenos de Forcarei, y otros 3 van en Silleda, pero la línea de evacuación transcurre por Cerdedo-Cotobade, Forcarei y Beariz, porque irá hasta la subestación del parque As Penizas y, de aquí, a la del parque Paraño. Serán, en total. 105 apoyos para el tendido eléctrico. El estudio de impacto ambiental admite que se dimensiona la línea de evacuación para dar servicio a Siroco, As Penizas, As Penizas Ampliación, Cabanelas (todos de Greenalia Wind Power) y Pedra Longa.

La poligonal de Tramontana ocupa 1.758 hectáreas, de las que 889, 5 corresponden a mosaicos de cultivo (sobre todo maíz), landas y matorrales (328,16) o bosques de frondosas (224,6 hectáreas). En concreto, 9 de esos 13 molinillos afectarán a las tierras de cultivo. La mayoría de la estructura de Tramontana está fuera de las Áreas de Desarrollo Eólico de Couto de San Sebastián, Ameixeira do Teixeiro y Monte Festeiros. Pero es que ya ocurre lo mismo con otros parques como Campo do Coco, Campo das Cruces y Campo das Cruces II. El estudio de impacto reconoce que n las zonas de cruzamiento de las línea de evacuación va a haber afecciones a la zona de policía de cauces y arroyos.

Visible desde la AP-9

En cuanto al parque eólico Siroco, prevé producir 61,6 MW a través de 11 molinillos. La línea de evacuación hasta As Penizas precisa 13,6 kilómetros y 54 apoyos. En este caso, la infraestructura afecta a Cerdedo-Cotobade y Forcarei. La mayoría de los apoyos para el tendido eléctrico van sobre repoblaciones forestales de pino. En este caso, apenas hay zonas de matorral o repoblaciones forestales. Su estudio de impacto ambiental admite que hay una fragilidad visual media, puesto que el parque va a ser potencialmente visible desde la AP-9 a su paso por Pontevedra. También será visible desde el mirador de Limeres, pero no desde otros enclaves como el mirador de Almofrei. Añade que uno de los molinillos estará próximo al observatorio astronómico de Forcarei.

En cuanto a las oblaciones afectadas, en un radio de 5 kilómetros contabiliza 198 entidades de población, pero añade que sólo 12 de ellas superan el centenar de vecinos cada una. El núcleo más próximo a la línea de evacuación es Santo Estevo de Pedre, a 548 metros. El siguiente es A Asperiña, a 828. Hay, además, 5 rutas de senderismo en un radio de 15 kilómetros.

Campaña y mociones del BNG

El BNG activará durante este mes una campaña informativa sobre los parques eólicos , en defensa “de un modelo sostenible, justo y participativo, que evite el expolio y la depredación que sufre el país y nuestra comarca”. Por un lado, el partido repartirá dípticos y cartelería, además de realizar actos públicos en los que dará a conocer su alternativa. Por otra, presentará mociones en los municipios donde tiene representación. “Frente al modelo del PP y de la Xunta, a los que ahora e le suma el gobierno estatal con megaparques eólicos en terreno agrario, el BNG propone un modelo consensuado, apuesta por un nuevo plan eólico que ordene el sector y que sirva para generar empleo y riqueza”.

Es preciso que la energía eólica sea declara como bien público, y crear “una empresa pública de energía que garantice un retorno de los beneficios para la sociedad gallega”, así como una tarifa eléctrica gallega que abarate la luz en la comunidad. Y, mientras no cambie el modelo, urge que el canon eólico sea en base a la potencia, y no según el número de molinillos.