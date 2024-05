Los escenarios y las bajas marcan el play off

El Pontevedra continúa preparando la primera eliminatoria del play off de ascenso contra el Deportivo Aragón con toda la plantilla disponible para el encuentro de ida de este domingo, a las 12.00 horas en La Romareda. El filial zaragozano, sin embargo, vive una situación inversa, con hasta siete bajas en los entrenamientos de esta semana: cinco futbolistas estaban entrenando con el primer equipo, que está plagado de lesiones, y otros dos estaban convocados por la selección española sub 19.

Esta circunstancia no ha impedido que el conjunto maño esté trabajando con gran intensidad a las órdenes de Emilio Larraz en el propio escenario del choque de este domingo. Uno de los futbolistas del filial zaragozano, Fabio Conte, destacó en declaraciones al club la importancia de los escenarios en los que se disputará esta eliminatoria del play off. “El estadio es una oportunidad. Para nosotros, jugar en La Romareda siempre es un privilegio, y es algo muy bonito. Lo vivimos con responsabilidad, es jugar en el estadio en el que soñamos jugar algún día, al final estamos preparándonos para ser futbolistas profesionales, y el fútbol profesional se juega en escenarios así”, señaló el joven futbolista, que apuntó que el Pontevedra “era mi favorito (en el sorteo), primero por el escenario que tiene, Pasarón, que es un estadio muy chulo, y porque tengo un gran amigo allí y me apetecía reencontrarnos”, en referencia a Javier Hermelo, con el que coincidió hace dos temporadas en el Teruel.

“El Pontevedra es un rival muy fuerte, ha quedado segundo. Sabíamos que cualquier segundo que nos iba a tocar iba a ser potente, pero en este caso, todavía más, porque es un proyecto de ascenso claro, ha luchado por el ascenso directo hasta el final”, señaló Conte, que augura “una eliminatoria bonita y vamos a competir como hacemos siempre”.

El Pontevedra CF confirmó ayer que el período de venta de entradas para el partido en las oficinas del club se ha cerrado con un total de 91 entradas vendidas, entre las 55 que corresponden a las plazas del autobús del viaje organizado a Zaragoza y las localidades sueltas. Además, la entidad confía en que se desplacen a La Romareda aficionados granates de otros puntos del Estado, con lo que el apoyo al equipo de Yago Iglesias será muy importante.

Por otro lado, el club pontevedrés sigue despachando también a buen ritmo, tanto online como en la oficina, las entradas para el partido de vuelta en Pasarón (domingo 19 de mayo, 18.00 horas), para el que los abonados podrán adquirir hasta dos entradas a mitad de precio para su misma grada y modalidad de abono.

