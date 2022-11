Antonio Fernández: “Queremos nuestra primera victoria fuera de casa”

El Pontevedra CF afronta este domingo ante el AD Ceuta (Estadio Alfonso Murube, 12.00 horas) uno de los compromisos más importantes en fechas recientes para el conjunto granate, en un momento en el que es imperativo sumar de tres en tres ante el equipo peor clasificado de la liga para eludir los puestos de descenso.

Y es que el entrenador del Pontevedra, Antonio Fernández ya se enfrentó en varias ocasiones al equipo de la ciudad autónoma en su anterior etapa de tres temporadas al frente del San Roque de Lepe. Lo hizo tanto en Tercera (2019-20) como en Segunda RFEF (2021-22), con un balance siempre positivo de dos victorias y dos empates en cuatro partidos. “Al Ceuta lo conozco bastante bien de estos últimos años que estuve en el Grupo IV, en el sur. Tienen un fútbol combinativo extremo, capaz de sorprender a cualquier equipo”, explicó.

Con esos mimbres, la situación del cuadro ceutí en la tabla no altera la percepción que tiene el entrenador granate de su rival para este domingo. “El Ceuta, por filosofía de juego y características de su plantilla, de mitad de campo para arriba te va a poner dificultades porque tienen calidad. Hay que encontrarles esa zona donde podamos hacer daño. Tenemos que ser un equipo que si le sacamos el balón al Ceuta posiblemente tenga dificultades y tenemos que minimizar sus transiciones”, detalló el preparador ourensano en la previa del partido de liga.

En las horas previas al partido, Fernández puso el énfasis en que el equipo mantenga esa inercia positiva que se lleva desarrollando desde la victoria en la Copa del Rey ante el Manresa, sin dejar de lado la necesidad de estar más precisos no solo en las ocasiones manifiestas de gol, sino en los centros al área, que pueden o no generar dichas oportunidades de anotar.

“Debemos llegar en mejores condiciones y que los centros sean de más calidad. Últimamente estamos mejorando en esa faceta. La mejoría ya viene por ahí. Tenemos que hacer un partido en Ceuta muy similar a Manresa. Nos tenemos que ver reflejados en ese espejo, de un equipo bien plantado, un equipo que no cometa errores y que no conceda situaciones al rival que las tengas claras y que no tenga ocasiones”, afirmó el técnico granate.

Oier Calvillo, baja

Para lograr estos objetivos y la victoria, el Pontevedra contará con prácticamente todos sus efectivos disponibles para la convocatoria, a excepción de Oier Calvillo, que se mantiene inactivo a la espera de una evaluación médica que determine el alcance de la lesión de hombro que sufre. De este modo, la zaga granate recupera también al central Luis Martínez para la causa, después de cumplir ante el Fuenlabrada el partido de sanción por la tarjeta roja recibida en la visita al Real Madrid Castilla.