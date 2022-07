“Los jóvenes darán un paso adelante”

La segunda aventura del Club Cisne Balonmano en la máxima categoría del balonmano nacional estará dirigida desde los banquillos por el técnico manchego Javier Márquez (Ciudad Real, 1969), que afrontará en Pontevedra su primera etapa a las riendas de un equipo de Asobal tras una trayectoria de décadas en varios equipos de su tierra natal y en las categorías inferiores de la Selección Española.

–¿Cómo ha transcurrido su primera semana ya como nuevo entrenador del Cisne?

–Ha sido una semana frenética en muchos sentidos. La confección de la plantilla sigue en marcha y hemos empezado también la planificación de la pretemporada, la coordinación con el preparador físico y los entrenadores que forman el cuerpo técnico del club. Ha sido intensa, porque seguimos analizando los varios ofrecimientos que hemos tenido y buscando las piezas que nos faltan.

–En ese sentido, teniendo en cuenta las renovaciones que se han hecho oficiales, ¿qué nuevas incorporaciones podemos esperar?

–En principio, la prioridad está en cerrar otras tres incorporaciones: un lateral izquierdo, un pivote y un lateral derecho, pero ahora estamos focalizándonos mucho en cubrir estas dos últimas posiciones.

–Comentaba estos días que el mercado de jugadores nacionales está prácticamente finalizado.

–Lo cierto es que el mercado nacional está imposible. Está todo cerrado. Estamos sondeando alternativas, pero el hecho de traer jugadores extranjeros implica que hay que tener en cuenta otras cosas, como la adaptación a la liga, la zona y las condiciones que se dan aquí. Son más variables las que hay que ponderar.

–Con nombres ya confirmados como Mateo Arias, Carlos Álvarez y Bruno Vázquez, además del fichaje de Gualter Furtado. ¿Qué sensaciones le transmite este grupo?

–Está claro que tenemos jugadores jóvenes con mucha calidad y descaro, que seguro que no van a dudar a la hora de dar ese paso adelante y demostrar las ganas que tienen de rendir en la élite. Excepto Álex Chan y Furtado en la liga portuguesa, que tienen ya ese poso, es lo que nos tienen que aportar, en un nivel en el que para muchos va a ser su primera experiencia.

–Después de toda una carrera vinculado a equipos de su Ciudad Real natal y de La Mancha, ¿cómo afronta esta primera experiencia fuera de casa?

–Bien. Me adapto bien a los cambios. Estoy con mucha ilusión y ganas de empezar el día a día con el equipo, a pesar del jaleo que supone ubicarme en Pontevedra. La época de fichajes quizá no es la más sencilla para mí, porque tienes que gestionar la llegada de jugadores con las limitaciones que hay y no siempre se pueden cumplir los objetivos en ese sentido por diferentes motivos, pero estoy deseando instalarme y comenzar a desarrollar el trabajo diario.