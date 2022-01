“Hay muchos partidos marcados en rojo en la segunda vuelta, no solo el del Adarve”

Fin de semana de descanso para el Pontevedra justo después de acabar la primera vuelta de la competición con muy buenas sensaciones, encadenando seis victorias consecutivas y asentándose en la segunda plaza del grupo 1, siguiendo de cerca al líder, el Unión Adarve, del que solo le separan cinco puntos. El técnico, Ángel Rodríguez, analiza esta primera parte de la liga en Segunda RFEF y confirma lo que también aseguró el director deportivo, Toni Otero, hace solo unos días: ningún futbolista ha pedido salir en el mercado de invierno y, de haber algún fichaje, será algún sub 23.

–¿Qué balance hace de la primera vuelta?

–Creo que es positivo, a sabiendas de que el inicio fue un poco dubitativo en cuanto a resultados. Entendíamos que las concesiones que estábamos dando no eran propias del equipo que teníamos y eso hacía que no sumábamos de tres en tres. En cuanto corregimos eso, el equipo empezó a crecer, empezó a creer en su idea de juego y en la manera de comportarse en el terreno. Las victorias van llegando una tras otra y el equipo está mejor cada día.

–¿Dónde cree que estuvo la clave para el cambio en el equipo?

–Igual en Luanco, en conseguir una victoria en un campo complicado en un partido en el que no concedimos nada, en el que nos hicimos un bloque fuerte durante los 90 minutos y entendimos cuál era la forma de avanzar y de ganar partidos, de ser un equipo serio y competitivo; a partir de ahí empezamos a crecer.

–¿Cómo llevó esas primeras semanas de dudas y críticas?

–No es que estuviese preocupado, aunque evidentemente uno no está tranquilo cuando no se consiguen victorias, los entrenadores acabamos un partido y ya estamos pensando en el siguiente y visualizando lo que puede pasar. Era una situación que nos parecía impropia de un equipo que durante 80 minutos hacía todo bastante bien, pero había diez minutos de dejadez, abandono, falta de concentración… llámalo como quieras, que hacía que el equipo no sumara. Además, todo aquello en lo que nos equivocábamos se nos penalizaba siempre con gol y tampoco era normal que el contrario en una ocasión hiciera gol, porque en esta categoría se necesita de algo más para conseguirlo.

–¿El cambio de sistema también fue clave?

–Yo tenía una idea preconcebida de cómo jugar, o al menos de cómo afrontar el primer partido de liga. Hubo gente que se tiró al charco de decir cómo iba a jugar sin yo haberlo dicho y la realidad es que nosotros el primer partido de liga no teníamos a Rufo, porque estaba lesionado, y en la pretemporada tampoco estuvo al cien por cien por diferentes motivos, entonces era normal que al principio jugáramos con un solo 9, con un modelo de 4-3-3. Poco a poco Rufo fue cogiendo la forma, fue entrando en el equipo, haciendo goles y al final nos asentamos en otro sistema.

–Ahora que habla de Rufo, acaba de recuperarse de su lesión con el equipo en su mejor momento. ¿Va a ser un “problema” hacerle hueco?

–Nunca es un problema tener un jugador bueno en el equipo, aunque entre en un momento en el que el equipo esté bien. Es cierto que el equipo está consiguiendo victorias y que ha encontrado un modelo de juego y una forma de actuar, las alineaciones se van repitiendo y ellos se van conociendo más, pero también es un momento en el que va a haber que dar algunos descansos. Entiendo que ese eterno debate sobre si Rufo y Charles podían jugar juntos o no, evidentemente conmigo sí, pero lo que hay que hacer ahora es no tener prisa con Rufo porque viene de un período largo de lesión y tiene que ir entrando poco a poco, asentándose como al inicio de la temporada.

–¿Qué segunda vuelta se espera?

–La temporada va avanzando, todos vamos creciendo como equipo, unos se vienen más arriba y otros empiezan a decaer. Estos próximos partidos de la segunda vuelta van a decir un poco dónde vamos a estar todos. Para nosotros es importante sumar aquello que no sumamos en la primera vuelta y después ser regulares como acabamos siendo en el último tramo de la primera vuelta. Si queremos estar arriba y alcanzar al Unión Adarve no podemos fallar, tenemos que ser muy constantes en todo lo que hacemos, muy generosos en el esfuerzo y muy humildes, no mirar por encima del hombro a nadie porque entonces el batacazo vendrá en cualquier momento.

–¿El partido contra el Unión Adarve está marcado en rojo en el calendario?

–Hay muchos partidos marcados en rojo, porque hay equipos que realmente nos van a competir. El Compos nos va a competir, van a venir equipos a Pasarón que van a ser complicados, nos va a tocar ir a Navalcarnero, que es un campo muy complicado… Queda justo la mitad de la temporada y va a haber partidos que al principio marcabas como más cómodos y te vas a dar cuenta de que no es así.

–¿El parón de este fin de semana cree que les va a sentar bien o mal?

–Nos va a venir a todos igual. Nos va a cortar la dinámica, porque esta semana tenemos que descansar todos y, después de un parón navideño, volvimos a entrenar, volvimos a competir y ahora volvemos a parar otra vez se nos hace un poco anormal, pero es lo que hay.

–Confirma que ningún jugador le ha dicho que se quiera ir en este mercado de invierno y que, de fichar a alguien, sería un sub 23. ¿Piensa en reforzar algún puesto en concreto?

–Si tuviera que apostar por alguien sería por un jugador que dé un salto de calidad a la plantilla de mediocampo hacia arriba. Entiendo que el equipo está bastante compensado y que seguramente los tres mejores fichajes los tenemos dentro, con esto me refiero a los que han participado menos, los tenemos todos en la cabeza, y suponen un salto de calidad; esperemos que en esta segunda vuelta, después de las lesiones, nos den esa frescura que vamos a necesitar, estoy convencido de que va a ser así.