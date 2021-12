“La solvencia del club a nivel económico es total, estamos tranquilos”

Tranquilidad a nivel deportivo y también a nivel económico, a pesar de que este año, por primera vez desde que Lupe Murillo está al frente del Pontevedra, no se va a presentar superávit en las cuentas anuales del club. La presidenta granate envía un mensaje de calma y confianza en este sentido, ya que están adaptándose a las nuevas circunstancias que han aparecido a raíz de la pandemia de COVID y la consiguiente crisis económica que afecta a todos los ámbitos de la sociedad. Murillo hace un pequeño balance de este año que acaba y sueña con que el próximo el equipo logre el ascenso a Primera RFEF, aunque no lo verbalice por superstición.

–Qué bien se lleva la Navidad con el equipo en una buena situación, ¿no?

–Sí. Entendía que teníamos que estar ahí arriba desde el minuto uno, lo pretendíamos haber estado la temporada anterior y no pudo ser por mil circunstancias que a día de hoy no soy capaz de identificar ni de llegar a ninguna conclusión. Es cierto que esta temporada empezamos dubitativos, pero después ya enganchamos y estamos demostrando lo que realmente debemos ser en esta categoría, de los de arriba, y si pudiéramos ser primeros para conseguir el ascenso directo, pues mayor tranquilidad para todos, que la necesitamos desde hace muchos años.

–Lo debió pasar mal al principio cuando el equipo no arrancaba...

–Sí, pero venimos de un año tan penoso en todo, que ya piensas que era un poco más, a ver cuánto más duraba la penitencia, pero al final enganchas, te llevas alegrías y ojalá que sigan durando. Cuando me hablan de esto, les digo que no toquen nada, que no hablen ni siquiera de lo bien que nos va. Estas navidades están siendo más tranquilas de lo habitual, pero no quiero que me hablen de nada, que pase todo, que estemos arriba y ya está. Cuando algo funciona es mejor no tocar mucho.

–¿Qué le gustaría que mejorara a nivel deportivo?

–Que consigan el liderato y que lo mantengan. Estamos esperando que falle quien tiene que fallar y que nosotros podamos ocupar esa primera posición por la tranquilidad de saber que si acabas ahí arriba, ya se acabó el sufrimiento, no vas a tener que sufrir un poquito más, eso sería fantástico. No sé si es mejor conseguirlo cuanto antes o al final, porque nunca sabes si conseguirlo pronto va a suponer una presión de mantenerlo hasta el final, en el fútbol nunca se sabe, pero que llegue el liderato y que podamos respirar tranquilos, que creo que ya nos lo merecemos; el Pontevedra es como el Atlético de Madrid, un sufridor permanente, ya estamos acostumbrados.

–Desde fuera se percibe también un buen ambiente con la afición.

–Sí, se nota la tranquilidad. La suerte que tiene el Pontevedra es que tiene una masa social muy leal. Notamos muchísimo la bajada de asistencia al campo de gente mayor, pero es normal por todo lo del COVID, llevamos así dos temporadas ya y hasta que pase todo lo vamos a seguir notando. También es verdad que desde que estamos en esta situación de pandemia hay como algo en el ambiente que hace que todos nos quejemos menos, porque queremos vivir tranquilos y disfrutar del fútbol.

–Dada la situación actual, costará muchísimo cuadrar las cuentas, ¿no?

–Todavía estamos cerrando las cuentas a temporada cerrada a 31 de junio de 2021. La asamblea quedará para el año que viene sine die. Vamos a tener que dar algo de déficit, aunque no lo que se ve en otros clubes, que a mí me da pavor. Hemos intentado aclimatar un presupuesto sin contar con lo que pasó después. Pero estamos tranquilos, el nivel de solvencia del club no es algo que me quite el sueño.

–Es el primer año que no van a tener superávit.

–Sí, desde que estamos aquí. En toda la temporada no hubo taquillas, los socios no pudieron sacar el carné, hay dificultades económicas en muchísimas empresas… Hacemos un presupuesto para una temporada con unos condicionantes que al final cambian totalmente. Pero insisto, la solvencia del club a nivel económico es total, estamos tranquilos en este sentido.

–¿Cómo está el ambiente en el consejo tras la entrada de los consejeros nuevos contrarios a su gestión?

–Convivimos. Nosotros nos dedicamos a trabajar por el Pontevedra, es lo único que nos preocupa.

–¿Qué le pide Lupe Murillo al 2022? Además de ese ascenso que me imagino que no querrá mencionar por superstición...

–(Se ríe). Le pido que al Pontevedra le vaya bien, que es para lo que estamos en este club. Intentar que cada año nos vaya un poquito mejor y conseguir los objetivos. A ver si la pandemia no empeora, que podamos seguir con público, sin que se paren los entrenamientos y sin apenas positivos en el equipo, en nuestra mano solo está cumplir el protocolo que, por cierto, es de los más estrictos de la liga.