“Para las jugadoras es una motivación verse arriba en la clasificación”

El CB Arxil volvió ayer a los entrenamientos bajo un estricto protocolo de seguridad por la incidencia del COVID. Entre otras cosas, las jugadoras se sometieron a test de antígenos para certificar que no se han contagiado durante las vacaciones y por el momento no podrán utilizar los vestuarios para evitar contactos directos en lugares cerrados. El equipo verde retomará la Liga Femenina 2 el próximo 9 de enero con la visita al Vega Lagunera canario, al que tratará de ganar para acabar la primera vuelta como campeón de invierno. Su entrenadora, Mayte Méndez, analiza cómo está yendo una temporada histórica, en la que están batiendo récords de victorias con once en doce partidos disputados.

–¿Contentas por haber llegado líderes al parón de Navidad? –Contentas porque estamos haciendo un trabajo muy serio e importante y también nos acompañó el factor suerte en algunos momentos. Además, llevamos bien el tema COVID, porque no tuvimos ningún positivo en el equipo, así que esta primera vuelta ha sido casi perfecta. Para las jugadoras es un plus verse ahí arriba, es una motivación extra de cara a afrontar los partidos y también da cierta estabilidad a la plantilla, no solo a la hora de jugar, sino también de entrenar. –La adaptación de las extranjeras ha sido clave, ¿no? –Han sido la guinda a un equipo que está haciendo un gran trabajo defensivo y la aportación de estas jugadoras ha sido muy importante. Cuando destacan son las que se suelen llevar los reconocimientos, pero todas las que forman parte de la plantilla están haciendo un papel fundamental. Recordemos que Cristina y Marga se incorporaron más tarde y que iniciamos la liga en unas circunstancias nada favorables, pero el equipo fue capaz de superarse, siempre compitiendo en los partidos y sobre todo con un trabajo defensivo muy bueno. –Insiste mucho en la defensa. –Sí, nuestro objetivo es tener una buena defensa, cortes y salidas de balón. Incidimos mucho en las recuperaciones de balón, sean directas o por fallos del rival, y las jugadoras lo hicieron bien. Solo hubo un partido en el que no funcionó, el equipo no estuvo estable por diferentes motivos, pero también fuimos capaces de reconducir partidos que no teníamos de cara. –Es inevitable preguntarle por Dunja Buzadzin, dos veces MVP de la jornada en la Liga Femenina 2 y el gran descubrimiento de la temporada. ¿Esperaban que se adaptara tan rápido? –En cada partido siempre hay una o dos jugadoras que destacan, se van turnando. Dunja sabe mucho de baloncesto, lo demuestra en la pista, es una jugadora inteligente y con mucho bagaje, y si además tiene detrás un equipo que la arropa... Es muy efectiva, si aguanta bien la temporada, por sus temas físicos y la lesión de tobillo, va a ser una jugadora muy interesante, lo está siendo ya. Es muy fácil jugar con ella y muchas veces se echa el equipo a la espalda. –¿Qué mejoraría para la segunda vuelta? –Creo que el equipo aún puede dar más de sí. Por ejemplo, hay jugadoras que aún no están a su mejor nivel porque acaban de salir de lesiones, como Cristina, Marga o Adriana. Creo que en la segunda vuelta van a romper más jugadoras. –¿Cómo se espera la segunda vuelta de la liga? –Creo que va a ser durísima, sobre todo por el COVID. Los viajes son complicados, la gestión de los descansos y las cargas físicas con estos desplazamientos tan largos no es fácil, pero es un hándicap al que se enfrentan todos los equipos. A mí me preocupa el tema COVID y la vuelta a los entrenamientos. El año pasado fue muy duro, somos un equipo que notamos mucho la falta de jugadoras porque la plantilla está muy compensada, y encima ahora tendremos la baja de Carla. –¿Se ven ganando la liga y logrando el ascenso? –Esto es una carrera de fondo. No importa cómo empieces, sino cómo acabes. Hemos hecho la mejor primera vuelta de nuestra historia y una de las mejores de la Liga Femenina 2, pero seguimos sin llamar la atención, con humildad y trabajando duro.