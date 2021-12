Ante el colista no cabe la relajación

Último partido del año en Pasarón para el Pontevedra, que recibe al colista del grupo 1, el UC Ceares, ante el que no quiere caer en la relajación y el exceso de confianza para despedirse con buen sabor de boca de su afición y, casi más importante, afianzarse en la zona alta de la clasificación. El equipo granate es segundo, empatado a puntos con el tercero, el Navalcarnero, ambos a cinco del líder, el Unión Adarve, y con cuatro de ventaja sobre el sexto; todo muy apretado todavía como para que los hombres de Ángel Rodríguez se puedan permitir bajar el ritmo.

SEGUNDA RFEF. 15ª Jornada 17.00h. Estadio: Pasarón PONTEVEDRA UC CEARES Araújo Álex González Varo Óscar Edu García Samu Santos Aitor Elena Brais Abelenda Juancar Yelko Madeira Charles Orviz Miguel Román Miguel Cuesta Soto Pelayo Seoane Rubio Héctor Entrenador Ángel Rodríguez Entrenador Pablo Busto Banquillo Álvaro Cortés (p.s.), Pacheco, Javi Rey, Romay, Jaichenko, Martín Diz. Banquillo Guille (p.s.), David, Llerandi, Medori, Mario, Aitor, Cueto. Árbitro:iGonzález Hernández(comité de Castilla y León)

El técnico lo tiene claro: “No hemos conseguido nada, queremos ser primeros cuanto antes y la única manera de meter presión al Unión Adarve es seguir con victorias y creciendo como equipo. Queda muchísima temporada y mucha liga, va a haber momentos para todos los jugadores, aquel que se relaje o se duerma sabe que conmigo está fuera”.

La buena noticia para el míster leonés será la recuperación de Romay, que vuelve a la convocatoria tras varias semanas de baja por lesión, pero por contra no podrá contar con Churre, sancionado, lo que le obligará a modificar por primera vez esta temporada su pareja de centrales. Todo apunta que será Samu Santos el que acompañará a Soto en el centro de la zaga, aunque tampoco sería extraño que saliera de inicio el canterano Pacheco. Los que todavía deberán esperar al menos una semana más para volver al verde son Oier Calvillo y Rufo; aunque este último ya está en el tramo final de su recuperación, Ángel Rodríguez sigue fiel a su filosofía de no forzar a sus futbolistas. Por ahora, además, tampoco le está haciendo falta, gracias a un Charles en racha, que ha marcado seis goles en los seis últimos partidos –doce en total este curso–.

El entrenador del Pontevedra se enfrenta al colista del grupo 1 “con el máximo respeto”, pues lo considera un equipo que “siempre compite” y que “seguramente tiene menos puntos de los que merece”. En este sentido, apunta que “los vi en Langreo en directo y no merecieron perder”. Así, Ángel Rodríguez avisa que “si no somos el equipo que estamos siendo, nos costará mucho más o no lo conseguiremos”.

El técnico leonés destaca que “lo único que no podemos hacer es concederle nada”, porque el Ceares “es un equipo que está abajo, es evidente, pero si no lo tratas con respeto y te metes en materia y trabajas, se te puede complicar el partido y por nada del mundo queremos que algo así suceda. Por lo tanto, vamos a salir con la máxima intensidad y con el máximo respeto hacia un rival que se lo merece”.

Sobre el rival, Ángel Rodríguez apunta que “creo que no va a cambiar su forma de jugar. Tiene buena salida de balón, tiene mecanismos para salir desde atrás con el balón controlado, juega con dos carrileros que van a dar amplitud y se recoge en mediocampo y espera para poder robar”.