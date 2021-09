“Debemos aspirar a lo máximo”

Era la pieza que faltaba para completar el puzzle. Después de varias semanas de intensa búsqueda, Yelko Pino (Vigo,1996) ya viste la elástica granate. Su fichaje fue anunciado el domingo, a penas una hora después del fin del primer partido de liga que se saldó con empate frente al Compostela. Una llegada que no deja indiferente a la afición; pues, tras el fin del mercado de fichajes, no se esperaban más movimientos en el banquillo de la entidad lerezana. Pero se armó el ansiado refuerzo, y el centrocampista ya es uno más del equipo. Yelko rebosa ilusión y ganas de demostrar su juego, de aportar, y de “ayudar al equipo”. No se marca objetivos, pero tiene claro que el equipo “debo luchar por lo máximo”.

–¿Qué fue lo que le hizo decidirse por el Pontevedra CF?

–Desde el primer momento que surgió la posibilidad de venir a Pontevedra, me ilusioné mucho. Me encantaba la oportunidad que se planteaba, porque suponía regresar a casa y formar parte de un grupo al que conozco mucho. Sé que el Pontevedra CF es un club con el que puedo crecer, y tengo muchas ganas de empezar a jugar, y de poder ayudar a el equipo.

–Para ti este fichaje significa la vuelta a casa.

–Sí. Está claro que estar en casa siempre es una motivación añadida. Y si es de la mano de un equipo como el Pontevedra, ya es lo mejor. Creo mucho en el proyecto, porque tenemos a grandes jugadores con los que podremos conseguir cosas importantes, y es lo que vamos a intentar.

–¿Es cierto que, en temporadas anteriores, ya se había despertado un cierto interés del club pontevedrés hacia usted?

–Puede que en años anteriores haya habido contactos, y que hubiéramos hablado. Pero, bueno, al final he llegado este año, y no estoy arrepentido de lo que he hecho en el pasado. Ahora quiero mirar al presente, al futuro con el Pontevedra, estoy muy comprometido con e equipo y mis compañeros.

–Hoy (por ayer) fue su primer entrenamiento con el equipo, ¿qué tal sus sensaciones?

–Muy contento. Me he sentido muy bien. Es verdad que no estoy al cien por cien físicamente, pero me he sentido muy cómodo y, aumentando el trabajo físico, a través de las dobles sesiones, estaré cuanto disponible para comenzar a jugar.

–¿Conocía a Ángel Rodríguez?, ¿qué le ha parecido?

-Conocía a Ángel de mi etapa en el Celta. Hoy nos hemos presentado y hemos estado charlando un poco, aunque todavía no de fútbol en profundidad, pero ya sabe que estoy aquí para trabajar en todo lo que él me pida.

–Estuvo en el primer partido de la temporada en Pasarón. ¿Cómo vio a sus compañeros?

–Fue un partido que pudimos, y debimos, haber ganado. Creo que tuvimos la oportunidad de dejar el partido sentenciado en la primera parte. El equipo tuvo muy buenos minuto, y creo que ese es debió ser el camino a seguir durante todo el encuentro. Es verdad que estamos en la jornada uno, y que todavía las fuerzas no llegan, pero vamos a trabajar para que esa primera parte se repita durante todo el partido.

–¿Qué puede aportar Yelko al Pontevedra?

–Lo primero trabajo, porque es fundamental en este tipo de categorías. Soy un jugador ofensivo y puedo aportar posesión de balón. Además, combino bien con los jugadores de arriba.

–¿Qué se fija como objetivo?

–Es pronto para marcarse objetivos a largo plazo, pero está claro que este club y estos jugadores, que tienen un gran talento, deben aspirar a lo máximo. No nos pondremos límites. Con trabajo los resultados van a llegar más prometo que tarde”.

–¿Cree que es una categoría difícil?

–Sí. Realmente todas las categorías son difíciles, pero en esta hay muchas igualdad y todos los partidos son complicados. Tenemos que ir día a día, partido a partido, para conseguir nuestros objetivos.