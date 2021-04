Con las puntas desgastadas

Este ha sido el principal quebradero de cabeza de Luisito de la última semana ya que el madrileño ni si quiera ha podido entrenar con el grupo algunos días. “Al faltar Charles y Rufo tengo que darle muchas vueltas y hay que esperar hasta el último momento”, reconoció esta semana Luisito. “Es un problema, posiblemente hasta tenga que cambiar de sistema”, añadió el técnico de Teo.

Dada la situación se avecinan cambios en el partido de hoy y la primera novedad es que por primera vez entra en la convocatoria el delantero del filial Alberto Estévez “Tiko”. Esto aliviará a Luisito en caso de necesitar cambios. Si finalmente Rufo no juega todo apunta a que la apuesta sea usar a Martín Diz, que ha tenido ya varias oportunidades de jugar, no tanto tiempo, pero que ha dejado muy buenas sensaciones. Este puesto lo podría incluso ocupar Oier o Iñaki, aunque Luisito considera que es importante que este último para el posible ascenso del filial. Pitu e una razón también poco probable, ya que aún no ha disputado ni un solo minuto con la elástica granate.

Las bajas de Charles, Jorge y probablemente Rufo obligarán a cambiar de sistema a Luisito que podría decantarse con un 4-2-3-1 con Oier, Damià y Álex arriba con Diz.

Sobre la Lealtad, tercer clasificado del grupo y a tres puntos del Pontevedra. Luisito reconoce que es “un equipo muy bien trabajado a nivel defensivo, súper físico, muy difícil de superar y muy bien armado”.

El factor anímico es clave en estos momentos para el Pontevedra que necesita ganar para reafirmarse como líder y el técnico hizo un llamamiento a la afición para seguir empujando y que “las mil personas que van a venir van a ser como cuatro mil, ahora el equipo necesita ayuda de la gente. Sé lo que nos costó estar aquí y no quiero salir de aquí”, sentenció.