Carla Fernández "Mi valoración depende de todo el equipo"

Con 26 puntos, un 40 por ciento de acierto en tiros de dos y un 50 por ciento en tiros de tres y tiros libres, Carla Fernández fue la mejor jugadora del Arxil en su primera victoria como local de la temporada, lograda el pasado sábado frente al Añares Rioja (72-70). Su actuación la convirtió en la segunda mejor valorada de la jornada en LF2.

Fue clave en la victoria del Arxil sobre el Añares Rioja del pasado sábado, la primera que lograba el equipo pontevedrés en casa esta temporada. Su actuación le valió la segunda mejor valoración de la jornada en la Liga Femenina 2 (32) y, actualmente, lidera el ránking de asistencias (3,67 de media por partido) y, su preferido, el de balones recuperados (3,83 de media). En su novena campaña vistiendo de verde, Carla Fernández asegura sentirse "muy cómoda" y destaca, sobre todo, el buen grupo que se ha formado este año en el vestuario y que está llevando a las de Mayte Méndez a plantar cara a rivales muy fuertes y a situarse en la novena posición de la clasificación con tres triunfos y tres derrotas.

- ¿Cómo analiza la victoria contra el Añares Rioja?

- Tuvimos el partido totalmente controlado hasta el final, con la sensación de que éramos superiores, y en los últimos cinco minutos, que nos está pasando en la mayoría de jornadas, se nos fueron y después conseguimos ajustarlo. Contra Estudiantes y León nos pasó y nos quedamos a las puertas de ganar y el sábado por fin nos tocó llevarnos una victoria más que merecida.

- ¿Son los últimos cuartos lo que necesita mejorar el equipo?

- En las temporadas anteriores se nos solía atragantar el tercer cuarto, quizá porque se cortaba el ritmo en el descanso, y esta nos está pasando en el último, pero no sabemos exactamente por qué, y nos volvemos a meter en el partido en los últimos cinco minutos. Está siendo nuestra asignatura pendiente, porque controlamos casi todo el partido y se nos escapa al final, como nos pasó contra Estudiantes y León; no es tanto que nos ganaran, sino que lo perdimos nosotras. Tenemos que mejorar eso para ganar con tranquilidad, al menos le dimos emoción a la gente que vino a vernos (bromea).

- Era importante conseguir ese primer triunfo en casa, ¿no?

- Sí, parece que se nos está dando mejor jugar fuera que en casa, pero también es verdad que los rivales que vinieron a Pontevedra son los más potentes de todos, el Celta y el Estudiantes, eran derrotas que podían ser previsibles. Este año la liga está más fuerte que nunca.

- A nivel personal, ¿cómo se está viendo?

- Me encuentro muy cómoda, muy a gusto, creo que las nuevas incorporaciones se adaptaron bastante bien al equipo, aunque queda mucho aún. Estoy fastidiada por la lesión de Natalia, porque creo que iba a ser alguien muy importante en el equipo, es una persona que encaja al cien por cien con la filosofía de juego. Lo positivo es que no nos hemos venido abajo. La actitud y las ganas es lo que está haciendo que nos estén saliendo las cosas.

- Obtuvo la segunda mejor valoración de la jornada, tampoco es casualidad...

- Necesitamos que todas aportemos, mi valoración del otro día dependió del trabajo de todo el equipo. No tenemos ninguna referencia exterior como otros años, lo que hace que cada partido sea una; en el del sábado pasado me tocó a mí. La clave va a estar en saber hacer la lectura de quién tiene su día y si alguna no está bien, que las demás lo sepamos suplir.

- ¿Cómo ve el próximo partido contra el Barakaldo?

- Es una pista complicada. Hace dos jornadas, siendo colista y sin haber ganado ningún partido todavía, el Barakaldo le ganó al Celta, que no había perdido ninguno. Es una muestra de lo bonita que está la liga.