El trabajo de un “engranaje perfecto”

El Ourense Club de Fútbol ha comenzado la semana con descanso, una pausa merecida y necesaria para disfrutar del ascenso cosechado este pasado domingo en el Municipal de Oira, donde tras vencer por 2-0 al Real Oviedo Vetusta los pontinos lograron el mayor hito de su carrera: convertirse en equipo de Primera Federación. Una situación que ensalzan tanto la directiva como el cuerpo técnico; tanto el presidente del club, Camilo Díaz, como el entrenador del equipo, Rubén Domínguez, ambos coinciden en numerosos puntos, sino en todos.

“Creo que el club llevaba muchos años deseando acercarse lo máximo posible al fútbol profesional y ahora ya estamos en la antesala de lo que es eso, de lo que es el fútbol profesional. Ha sido gracias al trabajo de mucha gente a lo largo muchos años y finalmente ha tenido premio”, destaca Díaz a poco más de veinticuatro horas de rubricar el ascenso. Las palabras del presidente son casi las mismas que transmite el técnico del equipo, “al final creo que la valoración es que el haber conseguido buenos fichajes en el verano y tener buenos movimientos en el mercado de invierno hicieron posible tener un grupo de jugadores muy potentes y, a mayores, la humildad y la generosidad de cada uno fue lo que hizo posible que un grupo de buenos jugadores se convirtiese en un equipo con mayúsculas”.

Domínguez no va a mayores, pero toma el relevo Díaz que subraya que desde los despachos se hizo desde el principio “un equipo con la intención de dar un paso adelante, que es la filosofía del club, cada año dar un paso más”. Tanto así que la idea era hacer un equipo que “fuera competitivo para la categoría, para intentar pelear por los seis primeros puestos y, como la diferencia es tan pequeña, quedar en promoción o quedar fuera de ella apenas tiene un partido de diferencias según la estadística de los últimos años; con lo cual íbamos con la ilusión poder disputar la Copa del Rey pero salió todo a la perfección. El cuerpo técnico y los jugadores fueron un engranaje perfecto y se dio lo que se ha soñado por cualquier club: lograr el campeonato y conseguir el ascenso directo”, destaca el presidente de la entidad.

Camilo Díaz sostiene que el objetivo al inicio de la campaña era pelear hasta el final por los puestos que dan derecho a jugar la Copa del Rey, pero también llegar a la fase de ascenso, aunque a play-off, “ es un objetivo que estaba marcado pero sin obligaciones , simplemente intentando dar un paso adelante en comparación al año pasado, con mayor experiencia en la categoría y tener aún más para el próximo año, pero finalmente hemos ganado un año y está claro que la satisfacción es máxima”, celebra.

En su opinión no hubo un punto de inflexión hasta la disputa en Pasarón. “Toda la temporada estuvimos codo a codo con Pontevedra y con Zamora, dos clubes que presupuestariamente nos doblan, pero llegamos con ellos hasta el final y al llegar ahí, metidos en la lucha, cada vez lo vas viendo más cercano, creyendo que puede darse el caso y hemos tenido la suerte de que así fuese frente a dos grandísimos rivales. Cualquiera de los tres pudo haber sido el que quedase primero, quedamos nosotros pero son situaciones del fútbol que a veces se dan y otras no se dan; en esta ocasión sí ha sido así. Es lo bonito que tiene este deporte, es impredecible y un equipo con menos presupuesto puede llegar a vencer a otros mucho mayores”, reflexiona.

Así pone en valor la conquista ante el Pontevedra, diciendo que “fue muy importante” porque “lógicamente en esos momentos era el rival que teníamos que batir y nos dio la ventaja de ir con el gol average a favor y nos dejaba dos oportunidades de ascenso; en casa o frente al Real Avilés. Hemos tenido la suerte de conseguirlo la primera y no llegar a sufrir en Asturias el próximo fin de semana”.

Rubén Domínguez también concuerda en la importancia que tuvo la victoria en Pasarón ante un rival directo, sin embargo el míster se remite a más atrás para reconocer que ya entonces se podía atisbar lo que iba a pasar. “Creo que en el inicio de la segunda vuelta, cuando empezamos en casa, en el Municipal de Oira, ganando 2-0 al Real Avilés el equipo ya sintió que íbamos a poder ser capaces de hacer algo todavía más grande”. Y así fue.

Precisamente el Real Avilés es el último equipo ante el que se enfrentará el Ourense CF para poner el punto y final a una temporada que no ha podido ir a mejor, pero con el ascenso ya en el bolsillo el estrés y la presión ha ido a menos. “Estamos disfrutando estos días de lo que hemos conseguido, en el Real Avilés pensaremos hacia el final de la semana, no antes, aunque ya que vamos hasta allí vamos a competir, pero sabemos que ellos se juegan la vida y van a hacer los deberes. Nosotros los nuestros ya los hicimos”, concluye el entrenador con seriedad.

¿Primeros pasos del club en Primera RFEF?

El club aún no ha tenido tiempo de pensar en su futuro. “Por el momento vamos a empaparnos de las exigencias que trae la nueva categoría, tenemos una idea pero habrá que enterarse al completo”, dice el presidente, Camilo Díaz, que además añade que “tenemos un gran ejemplo a poco más de veinte kilómetros de distancia, un club, el Arenteiro, que está haciendo un trabajo excepcional y seguro que nos dará algún buen consejo para tratar de hacerlo nosotros también bien”. Lo que es seguro es que habrá que cambiar de campo y los pontinos tendrán que regresar al estadio de O Couto, algo que en principio no parece suponer un problema. “Nuestra idea esta temporada ya no era jugar en Oira, iba a ser un recurso temporal mientras el estadio no estaba listo, pero las condiciones climatológicas hicieron que esto sucediese en abril y quedándonos tan poco por disputar decidimos seguir jugando en Oira, porque nos había ido bien durante toda la temporada y porque, además, los inicios del club fueron ahí y evidentemente era bonito”, dice Díaz. En los despachos, por el momento, no ha habido conversaciones, pero los primeros pasos se darán desde hoy. “Primero empezaremos poco a poco a perfilar qué presupuesto tendremos y una vez que tengamos la idea fija de lo que vamos a poder manejar hablaremos del resto de situaciones, teniendo en mente que partimos de la ventaja de que terminamos la competición un mes antes de lo que van a terminar el resto de ligas”, avanza el presidente. Sobre el futuro de Rubén Domínguez cuenta que “para nosotros, sin duda, es un hombre clave en este proyecto. Es el mejor entrenador que pueda tener el club, como trabajador no hay quien le gane y evidentemente su valía ya está más que demostrada con lo que ha hecho, con su trabajo, dedicación y esmero se consiguió algo histórico para el club y para la ciudad”, asevera Camilo Díaz, mientras que, por su parte, el propio míster lo tiene claro: “ascendimos el domingo así que aún no se trató nada relacionado con el futuro, pero mi idea es seguir en el club, ya era la idea que tenía pasase lo que pasase, lo tienen que decidir los directivos, pero si fuese por mí me gustaría”.