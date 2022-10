El Casa Adriano sufre pero suma su sexta victoria

El Casa Adriano mantiene su impecable racha de resultados al frente de la Liga Keniata de Moaña después de imponerse de forma ajustada al Northcoast Barbershop por 3-2 en el duelo más apretado de los vividos por el vigente campeón hasta la fecha. El líder enfila la reválida de su título acumulando ya seis victorias en otros tantos encuentros, marcando un ritmo que apenas pueden seguir sus perseguidores.

Sí lo hace el Crispametal, que en este fin de semana derrotó al Cervexería O Carlete por 5-3, con lo que continúa a solamente dos puntos de la cabeza de la tabla clasificatoria, en una pugna en la que también hay que incluir al Fulming Bar Royal, que en esta ocasión venció al Esmorga por 4-0. El Fulming es el otro equipo que no ha cedido un solo punto en lo que va de temporada, si bien ha disputado cinco encuentros, uno menos que los dos primeros clasificados.

La cuarta plaza tiene nuevo inquilino, el Máikel and Best Sport, que ha escalado un puesto a costa del Electricidad Bermúdez, al que derrotó por 2-0 en su duelo particular del pasado fin de semana. El Electricidad Bermúdez se queda, de este modo, en el quinto puesto.

Un escalón más abajo, aunque a un solo punto, se sitúa un trío de conjuntos formado por A Centoleira/Daniel’s, Getelec Instalaciones y Burguer Piscis/Chiringuito A Borna. Los primeros dieron buena cuenta del Drink Team Canaqui por un claro 5-1, uno de los marcadores más abultados de una jornada caracterizada por los resultados cortos. El Getelec Instalaciones cedió una igualada ante el Decoraciones Fernández (3-3), aunque sería más exacto decir que ganó un punto, ya que anotó el gol del empate en la última acción del partido. Y el Burguer Piscis/Chiringuito A Borna venció al BB+ por 2-1. Las dos últimas escuadras en colarse entre los diez primeros clasificados son Bar Ramona/Costas Barber Shop y Kanillas Athlétic, que saldaron la jornada con sendas victorias, los primeros ante Rápido da Jalleira por 3-0, y los segundos ante el Tecnosat por un apretado 3-2.

Entre los once últimos clasificados de la categoría no se produjo ninguna victoria. Lo más destacado fue el empate del Decoraciones Fernández –decimosexto– ante el Getelec Instalaciones, y las tablas rubricadas por Automoción 313 y Leña Verde en su enfrentamiento particular (2-2). La clasificación la cierran Tecnosat y Esmorga, con un solo punto. Ambos son los únicos equipos que todavía no saben lo que es ganar en la presente campaña.