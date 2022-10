El Persianas Morrazo avanza a costa del Talleres Alejandro

El Persianas Morrazo se ha situado en la tercera plaza de la Liga Kenyata de Cangas después de haber resuelto con éxito su compromiso ante el Seixos Talleres Alejandro (3-0). El vigente campeón se mantiene en el grupo cabecero y de paso descuelga a su rival de un terceto de cabeza que ahora se queda en dúo.

El mejor equipo en lo que va de campeonato es el Carrera Telecomunicaciones Morrazo, que sumó su cuarto triunfo en otros tantos encuentros, en esta ocasión con el Peluquería Vanesa Marcos como víctima. El 13-4 que le endosó es uno de los marcadores más abultados de un fin de semana en el que también triunfó el Mejillones Díaz Miranda con otra goleada escandalosa. El colíder de la categoría venció por 12-0 al colista Independiente y totaliza los mismos 12 puntos que el Carrera Telecomunicaciones Morrazo.

A la estela de los líderes se encuentra no solamente el Persianas Morrazo, sino también Talleres Veiga y M-Auto Alimoche. El primero de ellos venció por 5-2 al Maridaxe y el segundo hizo lo propio con el Policlínica Míriam Paz Menduiña por un más ajustado 4-3. Tampoco han perdido demasiada comba el ya mencionado Seixos Talleres Alejandro y el Cocoon, que venció con claridad al Casa Barbeiro por 7-1. Ambos suman nueve puntos tras ceder únicamente en un partido de la competición.

Más abajo en la tabla está el Iso ki kirías ti, que esta semana doblegó al Frenahaybache Teumóvil por 5-2, lo que le sirve para cerrar el grupo de los ocho primeros clasificados, los que jugarían la segunda fase por el título. Y es que en las últimas ocho posiciones apenas se produjeron movimientos en una jornada que no registró sorpresas. El único equipo que puntuó fue el Fotograma, merced a su victoria ante el Bar Máster por 4-1, que le sirve para situarse en la décima plaza. Así las cosas, no es de extrañar que todavía haya hasta cinco escuadras que aún no han sido capaces de estrenar su casillero de puntos: Maridaxe, Peluquería Vanesa Marcos, Casa Barbeiro, Bar Máster e Independiente.