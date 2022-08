El Maniotas se queja del “desprecio” del Concello

El Club Voleibol Maniotas ha mostrado su malestar por el reparto de uso de las instalaciones deportivas municipales, una distribución en la que se sienten especialmente perjudicados y acusan al Concello de Cangas de un “desprecio” hacia la entidad y su deporte. En primer lugar porque “no se cuenta” con el club en la distribución de los horarios de los pabellones. En segundo lugar porque los turnos concedidos “no cubren las necesidades reales de nuestro club y la distribución para otros no se puede tocar”. Y finalmente porque desde finales de este mes de agosto y hasta la tercera semana de septiembre no podrán usar el pabellón de Rodeira debido a otro evento deportivo. “Es tal el desprecio con el que se nos está tratando que, intentando exponer nuestras especiales condiciones para entrenar, se nos indica desde el Concello que ‘como hace buen tiempo, que entrenemos en la playa’”. Una respuesta que ha indignado al Maniotas. “Estamos seguros de que esa frase no se la dirían a ningún otro club de Cangas”, afirman desde la directiva.

Durante la temporada pasada el Maniotas gestionó más de 160 fichas entre todas sus categorías y durante el verano se realizaron campamentos de verano con una “altísima participación”, incluyendo a jóvenes de otras localidades del entorno e incluso a visitantes. “No debemos hacer tan mal las cosas cuando nos llaman para impartir esta actividad en otros concellos. La sorpresa que nos llevamos es que concellos limítrofes nos están ofreciendo instalaciones municipales para entrenar y competir si no somos capaces de conseguirlas en Cangas”, afirman. Desde el club de voleibol insisten en que “no pedimos más que nadie, pero tampoco vamos a consentir que se nos impida hacer nuestra actividad deportiva”. En este sentido llaman la atención sobre las “enormes inversiones” que se realizaron por parte de todos los gobiernos municipales en dos instalaciones deportivas que son usadas en exclusiva por otros clubes, con inversiones de 1 millón y 1,5 millones en la última década. “Al acabar esta temporada queríamos hacer una celebración especial sobre los 50 años de voley en Cangas, pero vistas las expectativas es posible que el voley en Cangas tenga que desaparecer”, sentencian.