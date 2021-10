El Beluso quiere hurgar en la herida del Sanxenxo

La CD Beluso disputa hoy su segundo encuentro consecutivo a domicilio. Visita al Xuventude Sanxenxo (12.00 horas en el campo de Baltar de Arriba). Los bueueses quieren prolongar la buena racha de resultados con la que están comenzando la temporada. Llegan a la quinta jornada con siete puntos en su casillero y en la cuarta posición de su grupo. El pasado fin de semana los entrenados por Serafín Pérez “Sera” sumaron un punto (1-1) en el siempre complicado campo del Umia.

Muy distinto es el momento de forma del Sanxenxo. No en vano, los locales comparten con el CD Moaña el farolillo rojo al no sumar ningún punto en las cuatro jornadas disputadas hasta la fecha. Si bien en la faceta goleadora no lo están haciendo mal, con 6 tantos anotados, destacan por la fragilidad defensiva, pues con 12 goles en contra son el conjunto que más ha encajado en lo que va de temporada.

El Sanxenxo llega a la cita de hoy después de perder por 3-2 en casa del CD Valladares. El entrenador del Beluso alerta de que los de O Salnés dieron la cara en todo momento en ese partido. Durante la semana Sera advirtió a sus jugadores de que “no será un encuentro fácil. El Sanxenxo tiene un once titular muy competitivo y en algún momento sumará los primeros puntos”, por eso busca que sus pupilos no caigan en la relajación y sigan llevándose puntos en este tramo inicial.

Sera no puede contar, para la cita de este mediodía, con Álex ni con Raúl. Este último había regresado a los terrenos de juego contra el Umia pero recayó de sus molestias.