El Pedestrismo de Cangas reunirá a casi 500 atletas

La XLVI edición del Trofeo Concello de Cangas de Pedestrismo-X Memorial Pepe Cordeiro reunirá el próximo domingo a cerca de 500 deportistas en una de las pruebas más clásicas del calendario competitivo en la comarca y del atlético en el ámbito autonómico. La carrera volverá a estar organizada por el Club de Atletismo Vila de Cangas y fue presentada ayer en un acto al que asistieron el concejal de Deportes, Eugenio González y la presidenta de la entidad deportiva, María del Carmen Parada, que estuvieron acompañados por los directivos Teresa Fernández y José Calvar.

La principal atención del trofeo estará centrada en la carrera absoluta que, como en los últimos años, tendrá salida en el muelle de Aldán a las 12 horas para completar un recorrido total de 10 kilómetros hasta su llegada a la línea de meta, situada en los jardines de Félix Soage, en pleno centro de Cangas. En ella participarán los deportistas nacidos del 2003 en adelante, que se desglosarán posteriormente en sub 20, sénior y veteranos A y B siempre y cuando haya más de 20 atletas en cada una de estas dos últimas.

Previamente, desde las 10 de la mañana se celebrarán las diferentes carreras menores en un circuito dispuesto a tal efecto en el casco urbano del municipio. De este modo, a las 10 saldrán los sub 10 para completar un trazado de 500 metros y posteriormente lo harán los atletas sub 12 (1.000 metros), sub 14 (1.500 metros), minibenjamines (250 metros), sub 16 mujeres (2.000 metros) y sub 16 hombres (3.000 metros). La entrega de trofeos de estas categorías está prevista para las 11.30 horas.

La organización establece premios en metálico para los mejores clasificados en la prueba absoluta. De este modo, los ganadores de la carrera (tanto en hombres como en mujeres) se embolsarán 300 euros, los segundos clasificados 200 y los terceros 100 euros. Para facilitar el traslado de los deportistas hasta el puerto de Aldán se habilitará un servicio de autobuses gratuito que saldrá desde la estación de autobuses de Cangas desde las 10 hasta las 10.15 horas. Para el regreso habrá un vehículo especial que llevará las mochilas y bolsas de los participantes a la línea de meta.

La inscripción se cerraba a las 23.59 horas de ayer. Al cierre de esta edición había un total de 479 personas anotadas para participar en una prueba que en su carrera absoluta que el año pasado ganaron Iván Roade y Sandra Mosquera, y que en esta edición ya hay inscritos algunos posibles favoritos al triunfo como Nuno Costa (segundo el año pasado), Beatriz Fernández o Álvaro Prieto.