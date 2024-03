El Lalín firma un empate en el campo del Dubra (1-1)

El Lalín saldó con un empate (1-1) la siempre complicada salida al campo del Dubra. Este resultado sin embargo sabe a poco para el equipo rojinegro, que gozó de numerosas y claras ocasiones de gol que no quedaron plasmadas en el marcador.

El choque estuvo condicionado desde el inicio por el tempranero tanto del Dubra. Iban solo dos minutos de juego cuando el colegiado señalaba un discutido penalti en el área del Lalín. José Rey no desaprovechó la ocasión para colocar el 1-0 desde los once metros. A partir de ahí, el dominio fue total de los rojinegros, que pusieron cerco a la meta de Dani Varela en busca del empate. Este sin embargo se hizo esperar hasta la segunda parte. Su autor fue el delantero Chiño cuando se había cumplido el minuto 58. Los rojinegros lucharon hasta el final por un segundo tanto que habría hecho justicia pero que no llegó. En los últimos minutos los locales se quedaron con un menos por la expulsión de Fraga pero eso no cambió el resultado.

Los rojinegros durmieron así terceros en la clasificación a la espera de todos los partidos que se juegan hoy.