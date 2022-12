La Escudería Lalín-Deza ha publicado el libro “25 anos de ralis en Lalín”, dedicado a la historia de la emblemática prueba. La obra cuyo lanzamiento estaba previsto hace dos años será presentada hoy en el Centro Comercial y de Ocio Pontiñas de Lalín. A lo largo de 250 páginas, las primeras 25 ediciones del Rali do Cocido son narradas por los autores Miguel Díaz y Javier Figueiredo, que cubrieron informativamente la cita en varias ocasiones. Ambos realizan una completa recopilación de datos, hechos y testimonios de los protagonistas. El objetivo de la escudería lalinense es que este libro no sea sólo una mera recopilación de crónicas pasadas, sino que consiga contar de la forma más amena e ilustrativa posible, cómo ha evolucionado el automovilismo gallego en los últimos veinticinco años siguiéndolo los pasos al Rali do Cocido. El precio del nuevo libro será de 20 euros y se podrá solicitar a partir del lunes 26 de diciembre a través de www.ralidococido.com, la página web oficial de la prueba que este año será la que levante el telón de la CERA-Recalvi.