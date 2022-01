El galimatías del Disiclín

Discilín y Tejina tienen poco tiempo para encontrar una fecha que le sirva a ambos para jugar el duelo que tuvo que ser aplazado por segunda vez este fin de semana después de detectarse al menos seis positivos en el vestuario lalinista. Pablo Cacheda manifestaba ayer que “el fin de semana no nos vimos y el domingo aumentamos otro positivo porque me avisó uno de los jugadores. Hoy (por ayer) repetiremos los test para ver cómo estamos y nos pondremos manos a la obra”. El entrenador de los del Arena espera poder acelerar los trámites federativos para cerrar por fin una fecha que valga a dezanos y chicharreros. En este sentido, Cacheda explica que “el partido todavía no está aplazado oficialmente. Está pendiente de la documentación que había que adjuntar y hasta mañana (por hoy) a las siete de la tarde aún hay opciones de que nos lo denieguen y, por lo tanto, que nos den el partido por perdido. De todas formas, no debería de pasar nada parecido. Sería muy raro”.

En cuanto a la propuesta canaria de jugar la próxima Semana Santa, Pablo Cacheda asegura que “por mi no habría mucho problema. Entiendo que probablemente para ellos es lo más fácil pero otra cosa es que nos lo permitan. Supuestamente los partidos de la primera vuelta hay que jugarlos antes de su finalización y eso dentro de unos diez días. Si la federación se pone muy estricta con eso y no nos permiten demorarlo tanto como para llevarlo a Semana Santa habría que buscarle una solución alternativa”. Y añade que “yo tengo que verlo bien y valorar un poco el calendario como nos cuadra. Intentaré darle todas las facilidades posibles al Tejina porque son ellos los que se tienen que desplazar pero hay que contar con el factor federación, que al final es la que termina mandando”. Sorteo En otro orden de cosas, el filial Proquideza Balonmán Loriga anuncia desde ayer en sus redes sociales un sorteo muy especial para los aficionados que el próximo fin de semana acudan al pabellón municipal lalinense. Los de Lorenzo Fernández reciben a las 18.30 horas al Balonmán Miño en el que será su primer partido oficial del año. “Esta vez, y para ir más fuertes que nunca, sortearemos la camiseta oficial del CD Bidasoa donada por nuestro gran amigo Xoán Ledo”, indican los responsables del conjunto lalinense en la cuenta del club. El objetivo es sortear la camiseta del portero internacional dezano entre todos los que asistan al encuentro de los verdinegros.