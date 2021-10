La ansiada primera vez

Como no podía ser de otra forma el BMW 325i (E6) de Blanco Competición lucirá además los colores de la escudería organizadora, otra de las premisas de esta pareja de deportistas dezanos: “Nos apetecía también que la primera vez que corriéramos en casa lo hiciéramos con la Escudería Lalín-Deza, por supuesto”, asegura un Alberto Blanco que aguarda con ansiedad que llegue la primera jornada.

En cuanto al trazado de este año, los miembros de Blanco Competición también tienen muy claro lo que se van a encontrar durante los dos días del rallye. Al respecto, Alberto Blanco subraya que “el viernes me espero un tramo muy arriesgado porque un toque contra un bordillo o cualquier cosa te puede complicar la salida del sábado o incluso te puede obligar a abandonar. Y el sábado, lo de siempre, porque el Rali do Cocido siempre fue una prueba difícil y complicado, con tramos muy ratoneros y carreteras muy sucias. A nosotros nos facilita el trabajo que se mantenga el tiempo soleado y no llueva.”

La nueva pareja de pilotos lalinense tampoco se plantea grandes retos en cuanto a su puesta de largo, sabedores de la dificultad de esta prueba. Por eso, Blanco avanza que “nuestra idea es antes de nada conocer el coche porque no hemos tenido tiempo para probarlo. El objetivo es llegar al parque cerrado el sábado y disfrutarlo con todos nuestros amigos y familiares”.

Disiclín Racing se apunta a las bodas de plata

Javier Ramos y Álex Moure participarán en las bodas de plata del Rali do Cocido. Tras haber participado en 2019 en los rallyes de Ourense, Cocido e Isla Bonita, y con un 2020 sin apenas pruebas debido a la pandemia mundial actual, Javier Ramos regresa a los tramos en un Rali do Cocido puntuable para la recién recuperada Copa de España Rallyes de Asfalto. Para la cita dezana, Ramos optará por una moderna unidad de Volkswagen Polo GTI R5 de su preparador de confianza, AR Vidal Racing. “Por motivos laborales solamente puedo hacer alguna prueba de forma esporádica, pero el Rali do Cocido siempre está marcado en la agenda”, señala Javier Ramos. Respecto a las opciones de la dupla del Disiclín Racing, indica que “el objetivo es adaptarnos al coche para que nos facilite el trabajo en los tramos”.