Ponte de Lima tiene acento arousano

Tono Campos que defenderá junto a Romero el título de campeón mundial en el C-2 y tratará de obtener medalla en el C-1 apunta a que el campo de regatas “va a tener muy poca agua y va a complicar la forma de remar, por eso todos estamos tratando de habituarnos a esa circunstancia”. El grovense ya compitió en Ponte de Lima en el Europeo de 2017, aunque el circuito con respecto a esa ocasión va a variar un poco. Allí ya se ha encontrado en más de una ocasión con los que también serán sus rivales en el C-2, los palistas del As Torres Romaría Vikinga de Catoira, Fernando Busto y Diego Miguéns, otra embarcación que aspira a repetir la medalla alcanzada en el Europeo.

Serán 26,200 metros en los que “habrá que pelear con húngaros polacos y checos en el C-2 y en el C-1 hay que añadir a algún palista portugués y a cualquier sorpresa que pueda surgir, ya que todos los años aparece algún canoísta con fuerza”. Campos no competirá en la Short Race, donde ha dejado su plaza a Diego Romero a fin de que ambos puedan disfrutar de dos pruebas.

Por su parte, Fernando Busto estará centrado en el C-2 con su compañero Miguéns. El catoirense tiene que compaginar la preparación del campeonato con sus obligaciones laborales “algo que no resulta fácil, pero en cuanto podemos nos acercamos a Ponte de Lima para habituarnos a remar allí”. Busto, que el pasado año participó en el C-1 está esperanzado en “poder pelear las medallas, ese será nuestro objetivo y esperamos poder cumplirlo”.

No serán los únicos arousanos que estarán presentes en las aguas de Ponte de lima. El Breogán de O Grove contará también con la presencia de Tania Fernández, que volverá a hacer pareja con la palista del Kayak Tudense Tania Fernández. Ambas han conseguido subirse al podio en varias ocasiones con el K-2, la primera de ellas en Portugal en 2017, aunque en aguas de Vila Verde.

También participarán los juveniles del As Torres Kevin Longo y Samuel Suárez. El primero de ellos doblará, al competir en el C-1 y en el C-2, y lo hará con la intención de adquirir experiencia internacional y tratar de pelear por las medallas en caso de ser posible.

Un regreso exitoso después de doce años





Una cuestión personal le obligó a dejar la canoa aparcada durante doce años, pero todo ese tiempo no ha servido para que Fernando Busto perdiese toda la calidad que atesora. El integrante de As Torres de Catoira llegó a ser campeón del mundo de maratón en su segundo año de juvenil, justo antes de verse obligado a dejar el deporte. Doce años después, los amigos con los que remó cuando era joven volvieron a llamar a su puerta y le animaron a hacer ejercicio para mantenerse en forma. Es cierto que, después de volver a coger por primera vez la pala de la canoa “me dolieron todos los músculos, pero pronto comencé a sentirme cómodo”. Pronto el equipo de As Torres de Catoira, en el que siempre ha militado, vio sus condiciones y le animó a volver a competir y a sentir la adrenalina de estar en una prueba de piragüismo. El año pasado consiguió clasificarse para el Mundial de Pitesti tras hacer un buen Campeonato de España y este año, a pesar de las dificultades para compaginar su trabajo con los entrenamientos, ha conseguido clasificarse para el Europeo de C-2, donde consiguió la medalla de bronce en compañía de Diego Miguéns, y para el mundial que va a disputar en Ponte de Lima a finales de este mes. La prueba de Ponte de Lima pone punto y final a la temporada de piragüismo para todos los clubes, que comienzan a preparar la que será la próxima campaña.