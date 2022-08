La flota arousana busca el Mundial en Zamora

Las aguas del río Duero, a su paso por Zamora acogen desde hoy, y hasta el domingo, el Campeonato de España de Maratón y el Campeonato de España de Maratón Corto, donde van a participar más de una treintena de palistas arousanos con el objetivo de clasificarse para el Campeonato del Mundo que se disputará en la ciudad portuguesa de Ponte da Lima a finales de septiembre. Todos los palistas pertenecen a tres clubes, el Breogán de O Grove, As Torres Romaría Catoria y el Náutico de Pontecesures. Entre los inscritos se encuentra el C-2 de Diego romero y Tono Campos, actuales campeones del mundo y de Europa, que volverán a encontrarse en la prueba con la pareja del As Torres de Catoira, Diego Miguéns y Fernando Busto, terceros en el último europeo. El objetivo de ambos barcos no es solo hacerse con el Campeonato de España, sino también con una plaza para viajar a Ponte da Lima a disputar el Mundial a finales del próximo mes de septiembre.

Los grovenses son los que mayores opciones de clasificar barcos para Ponte da Lima tienen. Además del C-2 de Campos y Romero, está el K-2 que conforma Tania Álvarez con la palista del tudense Tania Fernández, a los que se suman la sub-23 Marta Mourelos, que debutó el pasado año en una prueba internacional en el Mundial de maratón de Rumanía, y Enrique Navas “Tite”, que competirá en PK2 sénior. El resto de la expedición lo completan el C-2 cadete formado por Jairo Barral y Álex Barreiro; los canoístas cadetes Lara Remigio y Antonio Silva; y la kayakista cadete Alba Rey. En lo que respecta al As Torres, el equipo catoirense desplaza a Zamora un total de 16 palistas. Encabezando esa expedición, además de Busto (que también competirá en el C-1) y Miguéns en la canoa, destaca la pareja formada por Iván Alonso y José Barreiro para el K-2. Ambos barcos tendrán posibilidades de alzarse con la victoria. Una de las grandes apuestas de futuro del club, Kevin Longo, también parte con posibilidades de alcanzar una medalla en la canoa, donde también competirá su compañero Samuel Ares. El equipo lo completan el K-2 femenino formado por Ángela Baúlde y Marta Guimarey; los kayakistas Daniel Casal (cadete), Diego Santamaría (juvenil) y Manuel García (sub-23); así como los canoístas Íker Rey (cadete), Iago Zurita (sub-23) y el C-2 cadete formado por Raúl Fernández y Jairo Zurita. La última escuadra que contará con integrantes en Zamora es el Náutico de Pontecesures, que desplegará a un considerable número de jóvenes en edad cadete. Con posibilidades de conseguir medalla está el C-2 formado por Ángel Amarelle y Manuel Roque Araújo, así como la joven Candela Rey en el C-1. También participan Saúl Castro en el K-1 y Marcos Fariña y Pablo Torres en el C-1. Todos ellos tendrán que remar 11.800 metros en las aguas del Duero. Las “Centolas Dragon Team” viajan a Trasona

El Campeonato de España de Maratón no es la única competición que se va a celebrar este fin de semana. En Trasona está previsto que se dispute mañana la II Copa de España de Barco Dragón, donde el Breogán de O Grove ha inscrito a tres equipos. El más mítico de estos tres equipos es el “Centolas Dragon Team” que regresan a la pista donde se estrenaron a nivel competitivo hace ya tres años. En esta ocasión estarán acompañados por miembros de los Centolos en una modalidad deportiva que está tratando de ganar terreno y consolidarse como una alternativa para la práctica deportiva del piragüismo. Escasa representación en el Eume

Una de las pruebas más emblemáticas del piragüismo en Galicia es el descenso del Eume, donde acostumbra a participar gran parte de la flota arousana. Sin embargo, las estrecheces del calendario han mermado la presencia de arousanos en la prueba, donde destaca la participación del Piragüismo Cambados. El club de la villa del albariño desplaza hasta Pontedeume cinco palistas: el cadete Jorge Piñeiro, el juvenil Pablo Camba y los sénior Miguel Ángel Pérez, Ramón Suárez y Fernando Estévez, todos ellos kayakistas. Además de los cambadeses también van a participar la cadete isleña Lucía Tenreiro y el canoísta del Náutico O Muiño de Ribadumia David Maquieira.