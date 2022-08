Luisito: “Me preocuparía si esto nos pasase a principio de liga”

El Arosa dijo adiós el domingo a su continuidad en la Copa RFEF luego de ser eliminado en A Baiuca por el Estradense. El mayor acierto de los locales desde el punto de penalti, tras el obligado desempate al cierre de los 90 minutos con 1-1, hizo que los de Luisito ya piensen única y exclusivamente en el inicio de la 3ª RFEF del 11 de septiembre en O Barco.

En su valoración de los que fue el rendimiento de sus jugadores en el primer test oficial del curso, Luisito Míguez no pasó por alto el condicionante físico a la hora de analizar el juego. “No estuvimos del todo finos, pero es lo que me esperaba. Llevábamos toda la semana sin descansar, con días de doble sesión, y es lo normal. Me preocuparía si esto nos pasase al inicio de liga”.

Con todo ello, el técnico de los arlequinados no quiso pasar por alto que su equipo hizo merecimientos para inclinar la clasificación a su favor. “Tuvimos situaciones suficientes para llevarnos el partido, sobre todo en la segunda parte. De todos modos, no les puedo recriminar nada a los futbolistas porque se vaciaron en el campo. Independientemente del resultado en A Estrada, vamos por el buen camino”.

Equipo espeso

Sin ocultar su deseo de continuar en la competición, Luisito dejó bien claro tras lo sucedido en A Baiuca que “sabía que el equipo iba a estar espeso, pero yo no puedo hipotecar la planificación semanal por un partido de la Copa Federación. Respeté al Estradense, nos ganó y le doy la enhorabuena. Evidentemente, yo quiero ganar siempre y de hecho no perdimos”.

Entre las facetas a mejorar de cara a las próximas semanas, el análisis del entrenador de Teo apunta a la tenencia del balón, “no estuvimos todo lo finos en cuanto al ritmo y a las decisiones con la pelota. Sobre todo cerca del área rival, pero en cuanto a entrega y sacrificio tengo que estar contento”.

El hecho de tratarse de un partido de competición oficial también condicionó los minutos de juego. En este sentido Luisito apunta que “me dio pena el no poder utilizar más a los juveniles porque los cambios te obligan a tener a siete sénior en el campo. Eso fue lo único que me fastidió”.

En la misma línea, tuvo un aparte para la aportación de los juveniles utilizados en el día de ayer, especialmente para los delanteros Hugo Losada y Fernando. “Los chavales salieron y lo hicieron muy bien, sobre todo los dos puntas. Fernando estuvo a muy buen nivel y Hugo hizo muy buen trabajo. Ese es el camino porque estoy convencido de que nos van a echar una mano muy grande esta temporada”, subrayó.

Tras el test en A Baiuca, el equipo entrenó en la mañana de ayer en Vilaxoán para retomar el trabajo mañana miércoles para afrontar el último mes de pretemporada con la intención de ir recuperando efectivos para completar una preparación óptima.

Preocupación por los cuatro lesionados

Las lesiones se están convirtiendo en un inconveniente añadido para el desarrollo de la pretemporada. Algunos de los jugadores llamados a tener minutos de calidad esta temporada están trabajando al margen del grupo, como son los casos de Campillo, Santi Figueroa, Jorge Fajardo y Pacheco, el último en caer.

A esta situación se le une la escasez de efectivos del actual plantel, una cuestión en la que el club sigue trabajando para encontrar alguna pieza más en el mercado. En este sentido la escasez de futbolistas en Galicia para 3ª RFEF obliga a esperar movimientos en plantillas de superior categoría.

Cuatro amistosos por delante

El hecho de no continuar adelante en la Copa RFEF ha servido para aclarar el panorama de partidos en lo que resta de pretemporada. De este modo, el próximo test amistoso para los vilagarcianos tendrá lugar en Barraña ante el Boiro el domingo. El miércoles 24 de agosto, el Arosa se desplazará a San Pedro para medirse al Villalonga y el fin de semana siguiente espera el Portonovo en Baltar.

La lista de amistosos se completará el 3 de septiembre en Burgáns ante el Juventud de Cambados. Todo ello antes de arrancar la temporada oficial con la visita a Calabagueiros para enfrentarse al Barco el 11 de septiembre.