Róber Fernández: “Se me vinieron las lágrimas al saltar del campo”

La única noticia positiva que dejó la visita del Arosa al Leganés B fue la vuelta a los terrenos de juego de Róber Fernández. El futbolista porriñés dio así carpetazo a una lesión que se produjo en la segunda jornada de liga curiosamente ante el Marino de Luanco, equipo que ahora tiene una parte muy importante que jugar en las posibilidades de permanencia de los vilagarcianos.

El pasado 31 de septiembre pasaba Róber por el quirófano para sanar la rotura del ligamento cruzado anterior. Desde entonces muchos meses de trabajo de recuperación que las instalaciones deportivas de Butarque tuvieron su merecida recompensa. No duda en reconocer el jugador que “viendo que ya perdíamos 3-0 por un momento pensé que podía tener unos minutos y me fui mentalizando de esa posibilidad”.

Una vez que pisó el rectángulo de juego, Róber Fernández no olvida que “me pasó de todo por la cabeza en muy pocos segundos. Me vinieron muchas emociones de golpe y tengo que reconocer que también alguna lágrima. Fue mucho tiempo de mucho trabajo, la mayor parte en solitario, y no pude evitar emocionarme”.

Acerca de como le respondió la rodilla en los aproximadamente diez minutos de los que dispuso, Fernández apunta que “la verdad es que me vi con bastante seguridad. Me vi seguro en los contactos, pero la verdad es que a la tercera carrera me salían los pulmones por la boca porque era mucho tiempo el que llevaba sin jugar y el ritmo de un partido no lo recuperas tan rápido. Lleva su tiempo”.

Tras más de un mes entrenando ya con el resto de sus compañeros, Róber reconoce respecto a lo sucedido en Leganés que “la verdad es que es incomprensible que hayamos perdido 3-0. Entramos muy bien en el partido y generamos muchas situaciones de área, pero nos faltó contundencia y agresividad para rematar”.

Ahora afronta con optimismo lo que queda por delante. Precisamente una última jornada en la que toca ganar al Bergantiños y esperar que no haga lo propio el Marino en el campo del Navalcarnero.

“Tenemos que hacer lo nuestro y después esperar”

Respecto a lo que pueda suceder el próximo domingo en A Lomba y en Navalcarnero, Róber Fernández tiene claro que “lo único que está en nuestras manos es tratar de ganarle al Bergantiños. Es cierto que necesitamos que el Marino no gane, pero eso ya no lo podemos controlar. No hay que pensar en otra cosa que no sea en nosotros”.

En la misma línea, reconoce el atacante arlequinado que “va a ser imposible aislarse de lo que esté pasando en otros campos, pero es que si nosotros no ganamos el resto de resultados nos dan igual. Tenemos que hacer lo nuestro y después esperar. Ojalá podamos disfrutar con la afición el salvarnos del descenso directo”.