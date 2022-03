La segunda parte del Asmubal, la épica llevada al máximo

Primera jornada en la fase fratricida por el título, donde cada equipo debe afrontar como finales los seis partidos en juego. Y en esta primera, el Asmubal se estrenó con una victoria in extremis ante el Samertalomeu, que le tuvo contra las cuerdas hasta los dos últimos minutos. Solo a falta de 6 segundos, un gol de María Currás les daba un triunfo agónico, que no había asomado ante el rocoso equipo de Moaña hasta entonces.

Amén del testimonial 1-0 con gol de Vanesa Domínguez, el partido se tornó adverso. El sobrio 6-0 defensivo del Samertalomeu, siempre al límite, no dejaba resquicio para lanzamiento cómodo alguno, y cuando la salvaban topaban atrás en portería con una Ana Peña en momento dulce. Mientras, arriba el Samertalomeu acertaba a conectar en el pivote con una Tara Fazanes que se tornaba letal cada vez que recibía parar girar.

Errores no forzados

Así las cosas, a los 11 minutos el 3-6 del Samertalomeu era el primer aviso, en un choque donde las defensas se imponían sobre los ataques. Dos goles de Sabela Miniño ponían el 5-6, y acto seguido las verdinegras desperdiciaban dos opciones de empate, al fallar primero un contragolpe franco y luego toparse con dos palos en la misma acción siguiente. No parecía el día de las meañesas. Los errores no forzados se aderezaban con unos nervios que parecían empezar a tornar la adversidad en cuestión anímica. Visto lo visto, el 7-11 del descanso no invitaba al optimismo.

Fue en el regreso a cancha cuando, bien aleccionadas por Juan Costas en vestuarios, el 6-0 defensivo meañes cerró con muchas ayudas para cortocircuitar la conexión con Fazanes, y esto bloqueó al rival. Arriba, a las verdinegras les faltaba dar con ese plus de confianza para remontar la máxima brecha que se mantenía en el 46’ con un 14-19, cinco de ventaja que parecían insalvable.

Rocosa

Pero ese plus le llegó desde la grada con la afición y con una Agustina Ballada que se resarció en momento clave, emergiendo para echarse el equipo a hombros y enfilar con resolución para encarar, ver portería, o asistir a sus compañeras cuando atraía a las rivales.

Fue ahí cuando al rocoso Samertalomeu le atenazó el temor a perder, y encajó en esos 14 minutos un 1-7 letal. Primero en el 58’, Victoria Domínguez logró desde siete metros un empate que se les resistía.

Acto seguido de nuevo marró su ataque el Moaña, ofreciendo un contragolpe al Asmubal que falló, pero la fortuna les sonrió en el rechace, dando opción a Juan Costas a ordenar un tiempo muerto para preparar jugada. Y esa salió para materializar María Currás a falta de seis segundos poniendo al Asmubal arriba con el definitivo 21-20 y la consiguiente explosión de júbilo en la grada.

Por delante, doble jornada semana el próximo fin de semana en un calendario constreñido. Primero el sábado, en Vigo ante el Carballal, y luego domingo en Coirón ante Lavadores, que pinta ser el coloso de la liga.