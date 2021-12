Cotilla: “Le pegué con toda mi rabia”

La victoria del Arosa en Móstoles, además de la importancia de los tres puntos, dejó otro gol de Sergio Cotilla para el recuerdo. El lateral zurdo logró su cuarto tanto como arlequinado de la misma o mejor factura que los tres anteriores que marcó en Tercera División.

El propio futbolista vigués recordaba sobre la acción del 1-2 en el campo de El Soto que “antes de esa jugada, varias veces me metía por el carril interior y veía que no me seguían. Entonces cuando Alberto Martín me la dio en esa zona controlé orientado y vi el carril vacío. Le pegué con toda mi rabia. Solo quería que fuese entre los tres palos y me fue a la escuadra”.

Metí un grito con toda mi fuerza nada más ver entrar el balón en la portería Sergio Cotilla - Jugador del Arosa

El tanto, que a la postre certificó el resultado, fue toda una descarga de adrenalina para Cotilla, “metí un grito con toda mi fuerza nada más ver entrar el balón en la portería. Llevábamos dos partidos perdiendo en unas circunstancias muy extrañas y este grupo trabaja muchísimo para tener alegrías. Nos merecíamos una victoria así, porque andábamos con la moral un poco baja y necesitábamos ganar como fuera”.

Acerca de lo que fue el desarrollo del encuentro, el jugador arlequinado subraya que hubo fases para los dos equipos. En su opinión considera que “hicimos una primera parte muy buena, pero en la segunda parte hubo 15 minutos que ellos estuvieron mejor. Fue una fase en la que nos estaba costando tener el balón y las pérdidas nos estaban castigando mucho. A partir de los cambios mejoramos y controlamos el partido. Además, Manu Táboas estuvo muy bien en los remates que tuvieron”.

También estuvo implicado Sergio Cotilla en la acción del tanto de los mostoleños de la que apunta que “fue una carrera larga en la que en la carga final Portilla salió más equilibrado y con la ventaja suficiente para rematar. Quise contactar para sacarlo de la línea de remate, pero la verdad es que salió mejor posicionado”.

El triunfo ha supuesto alcanzar los 20 puntos, “es un buen botín y lo importante es seguir haciendo caja porque en las segundas vueltas todos aprietan y suele resultar más difícil puntuar”.

Con la vista puesta ya en la visita del Leganés B

Si algo ha dado el triunfo en Móstoles fue un extra anímico importante en un vestuario que, en palabras de Cotilla, “anda muy bien. Desde el primero al último trabajamos de manera muy intensa y cada victoria nos refuerza muchísimo”. Situado el Arosa en el décimo puesto, el futbolista vigués también deja claro que “estamos en una buena posición, pero está todo tan igualado que se desequilibra también muy rápido. Hay equipos que empezaron muy bien, pero que ahora están en rachas negativas y nadie está libre de eso. Cada victoria en esta liga vale doble porque apenas queda zona media con tantos descensos. Va a ser una temporada de mucho vértigo”.