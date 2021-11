El Arosa busca un triunfo energizante

El mismo día que en A Lomba (19.00 horas) se repartirán 1.200 plátanos solidarios a favor de los damnificados por el volcán de La Palma, se ponen en liza tres puntos de lo más importantes para un Arosa que no puede dejar prisioneros ante el Langreo.

Jorge Otero sabe de la importancia de dar un paso al frente para volver a posiciones de mayor optimismo en la clasificación. Señaló el técnico que “debemos mejorar en aspectos en los que no estuvimos bien en Palencia. Tenemos que insistir en los detalles que nos hacen no sumar tres o perder los partidos. Necesitamos sumar. El equipo trabaja bien, pero no ganamos y para eso trabajamos”.

Del conjunto asturiano, el técnico de los vilagarcianos destaca su oficio, “no van a conceder mucho. Juegan muy fácil, con jugadores veteranos y aprovechar las opciones que tengan. Tienen jugadores importantes y veloces por fuera. Los pequeños detalles van a marcar el desarrollo del partido. Nosotros tenemos que meter ritmo, ser dinámicos y sobre todo finalizar para no dar opciones a la contra”.

Considerando la vuelta a A Lomba como un importante refuerzo anímico, Otero concluye que “abstraernos de la ansiedad es clave. Lo que tenga que pasar pasará, pero nosotros tenemos que salir a hacer nuestro trabajo con cabeza”.