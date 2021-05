Noventa minutos para un sueño

Las de Sanxenxo tendrán un ojo puesto en Santander, donde el Victoria CF de A Coruña se enfrenta al Racing B, al haber decidido la Federación unificar el horario de los encuentros y que todos se disputen a las 12.00 horas de mañana.

Las de O Salnés necesitan vencer su partido y que las de A Coruña pierdan o empaten para alcanzar el play off de ascenso, un premio al trabajo que se ha venido realizando durante toda la temporada, que culminaría con el intento de ascender a la segunda división del fútbol femenino nacional.

“Sabemos que va a ser muy difícil, que vamos a vivir un carrusel de sensaciones durante todo el partido, sobre todo porque vamos a tener la presión de que no podemos fallar, no nos queda otra que ganar”, explica el técnico, Luis Treviño.

Además del apartado emocional, el grupo también se va a enfrentar a un equipo con mucha calidad, el Oviedo B, cuyas jugadoras tienen “el objetivo de llegar al primer equipo, son potentes, intensas y muy jóvenes, lo que les da un plus de entrega y lucha, tratando de agradar”. Sobre el papel, lo tiene más fácil sobre el papel el Victoria CF que también se enfrenta a un filial, el del Racing, aunque clasificatoriamente ha sido el rival más flojo del grupo. Sin embargo, en una última jornada pendiente de los transistores, todo puede pasar.

“Está claro que los dos equipos estaremos mirándonos de reojo para ver que ocurre en el otro campo porque la plaza del play off se juega en ambos, es lo bonito del fútbol y también lo más duro, porque tan solo uno de nosotros va a poder alcanzar esa fase de ascenso ilusionante”, explica.

Treviño contará con todas sus jugadoras disponibles, unas jugadoras que han trabajado mucho en una semana “atípica por lo que nos jugamos y por el gran apoyo que nos está mostrando todo el pueblo de Vilalonga, con pancartas y de apoyo y ánimos por la calle, están volcados con nosotras y esperemos poder darles una gran alegría al término del partido”.

Pase lo que pase, Treviño no duda en calificar el año que ha vivido el Interrías como “espectacular gracias a un grupo de jugadoras comprometidas con el equipo y que lo han dado todo para alcanzar estos play off”. Insiste el técnico en que “esta temporada tan atípica ha pasado volando dejándonos sensaciones muy bonitas”.

El Umia busca certificar la permanencia





Mientras el Viajes Interrías Sanxenxo se juega la clasificación, el Umia afronta un partido clave para certificar su permanencia en la 1ª Nacional para la próxima campaña. Las vikingas de Barrantes se desplazan hasta Cantabria a enfrentarse con el Monte y no solo necesitan la victoria, sino que deben esperar un tropiezo del Sporting de Gijón B para conseguir el objetivo, un anhelo factible, ya que se miden al Sárdoma, líder del grupo en estos momentos y equipo que no ha perdido un solo partido en esta fase. Las asturianas ocupan la sexta plaza, un puesto que puede llevar al descenso si el equipo tiene peor coeficiente que el del Grupo 2, algo que, en estos momentos, no ocurre. El Umia ocupa la quinta plaza y prefiere evitarse problemas certificando la permanencia cuanto antes para no tener que utilizar la calculadora en las jornadas que restan. Las de Barrantes tienen a toda la plantilla disponible, a excepción de Nati, una baja muy importante en el esquema de juego de las vikingas. Por su parte, al Atlético Arousana le toca descansar este fin de semana antes de afrontar los tres últimos encuentros de la campaña. Las vilagarcianas ya no tienen opciones de permanencia.