Plata y bronce en aguas del Lérez

Mientras los mayores disputaban el selectivo en el embalse de Verducido, a escasos kilómetros, en las frías aguas del Lérez, las categorías base disputaban la primera prueba de la Liga de Pontevedra, donde los clubes arousanos conseguían doble representación en el podio a través del Breogán de O Grove, que finalizó en la segunda plaza, y del Náutico O Muiño de Ribadumia, que acabó tercero. El Náutico de Pontecesures y el Illa de Arousa también completaron su participación por equipos finalizando entre los diez primeros puestos.

A nivel individual brilló la participación de la joven Sofía Parada, del Clube Piragüismo Cambados, que se alzó con la victoria en la prueba Alevín B femenina. También se subieron al podio Manuel José Rubial de Pontecesures (alevín A), Martín Figueira del As Torres (benjamín), Pablo Castiñeiras de As Torres (prebenjamín), Marta Castiñeiras de As Torres (alevín B) y Lucía Rodríguez García del Náutico O Muiño (prebenjamín). La próxima prueba será en Verducido el 2 de junio.