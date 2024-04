El Sárdoma se aleja del podio tras caer en casa

2. Sárdoma: Olalla Vila; Cheila Neves (Jimena Oubiña, min. 83), Cata dos Santos, Aida Samper, Laura Martínez, Judith Gallardo (Sabela Gómez, min. 78), Estela Castro, María Calvar, Eva Valverde (María Rodríguez, min. 64), “Luchi” Fernández (Elisa Gonzalo, min. 78) y Andrea Albiol. 3. Olímpico de León: Alba Fuertes; Marta San Teodoro, Carmen Hernández, María Cuervo-Arango (María Gago, min. 68), Emma Pérez (Laura Ruiz, min. 82), Claudia Blanco, Paula Riesgo, Nerea Redondo, Alba Fariza, Inés Bouiberiden (Clara Piñán, min. 68) y Jyoeldry Parra (Lucía Rabanal, min. 73). Árbitro: Darío Costas (Delegación de Vigo). Amarilla a las locales Gallardo, Castro y Samper, y a las visitantes Riesgo y Blanco. Goles: 0-1 (min. 21), San Teodoro. 1-1 (min. 50), “Luchi”. 1-2 (min. 65), Fariza. 1-3 (min. 78), Blanco. 2-3 (min. 82), María Rodríguez. Incidencias: As Relfas. Jornada 28. Buena entrada.

El Sárdoma volvió a fallar. No dominas el centro del campo, no controlas el cuero, y te pintan la cara; no reaccionas a la hora de cambiar el curso del choque y pierdes media segunda parte rezando para que alguna jugadora que no está se reactive… para regalar el podio al Olímpico de León. Tienes a la “pichichi” del grupo y no sabes nutrirla de balones porque te ganan la media –y todas las peleas individuales por el balón–. Y sientas demasiado tarde a Gallardo, muy desafortunada. No es mala suerte: es un equipo sin alma en el banquillo.

El Sárdoma se jugaba una final y no supo hacerse con el empate. Sin alma y sin línea media, el Sárdoma se encontró con que cada pifia la pagó cara. Un fallo de marca permitió un testarazo de San Teodoro para el 0-1. Albiol zapateó otro gran disparo a la cruceta que podía haber supuesto el empate. Pero la de Benicarló está peleada con la madera. Antes del disparo al larguero, Albiol tuvo una buena volea a la que faltó convicción. El 0-1 tampoco era lo más justo.

En la salida del segundo tiempo, un pase de Laura a “Luchi” acababa con la delantera viguesa engatillando el empate. El Sárdoma se desbocó y tuvo el segundo –hasta dos oportunidades de Judith–, pero entre la guardameta visitante y la falta de puntería, no caía el tanto. El Olímpico supo ser paciente, aprovechó un regalo de Laura y el centro atacante terminó en remate de derecha imparable para firmar el 1-2.

Disparo lejano leonés, con Olalla medio metro adelantada. Lo justo para que el balón se colase entre el larguero y su mano. Sabela asistió para el 2-3 y el Sárdoma acogotó a su rival. Les faltó tiempo. El empate de Chaín entre Lóstrego y Mos mantiene al Sárdoma cuarto, aunque ya a cuatro puntos del tercero.