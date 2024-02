El Celta Zorka Recalvi se acerca a la salvación

El partido de ayer del Celta Zorka Recalvi ante el Spar Gran Canaria estaba pintado en rojo en el calendario del club vigués. Y es que a pesar de que Cantero quería restarle importancia al encuentro frente a las canarias, la realidad era otra. El triunfo logrado en el día de ayer aclara mucho el futuro del club vigués. Restan nueve jornadas para la conclusión del campeonato liguero, y ahora el Celta Zorka Recalvi cuenta con tres victorias de ventaja sobre el descenso, cuatro si se tiene en cuenta que el basketaverage. Un colchón que permite ver el futuro con más optimismo.

Tal y como se esperaba no fue un partido fácil, sobre todo en los primeros diez minutos de juego. El Celta Zorka Recalvi se mostró muy serio en la faceta defensiva durante todo el encuentro. El equipo fue solidario y las ayudas fueron constantes, lo que permitió en las canarias tuviera muchos problemas, sobre todo en la conexión con Ndour, que aún así anotó veinticuatro puntos y atrapó trece rebotes.

Pero este buen hacer defensivo no encontraba correspondencia en ataque. Las estadísticas de estos primeros diez minutos de juego eran claras. El Celta tenía un 35% de acierto en tiros de dos puntos, y Gran Canaria un 78%, porcentaje muy lejos de lo normal en un partido. Pero lo bueno, dentro de lo malo, era que las canarias no eran capaces de aprovechar su acierto, y al final del primer cuarto, el Celta Zorka Recalvi solamente perdía por siete puntos, 16-23.

Cantero enchufó ofensivamente a su equipo en el tiempo entre cuartos. Defensivamente el equipo se mantenía a un alto nivel y en ataque las cosas daban un giro radical. Y es que un triple de Anne Senosian conectó al equipo. Era un momento importante del encuentro ya que las célticas se habían metido otra vez en el partido. Mediado el cuarto, un nuevo triple de Anne igualaba el partido, y ahí comenzaba otra historia nueva.

Las viguesas conseguían equilibrar el balance defensa-ataque. El objetivo principal era que Ndour no recibiera balones dentro de la zona, ya que ahí era imparable.

Tras el paso por el vestuario, la situación no varió demasiado. El Celta Zorka Recalvi estaba haciendo un buen trabajo en defensa, lo que le permitía mantenerse por delante en el marcador. Además, conseguía mantener a Ndour lejos de la zona, pero la pivot seguía anotando desde la línea de 6,75. Los dos equipos eran conscientes de que la victoria pasaba por el trabajo defensivo, y durante dos minutos ninguno de los dos equipos conseguía anotar, y se llegaba al final del cuarto con seis puntos de ventaja para las viguesas, tras una canasta de dos puntos de Musa.

Los últimos diez minutos de juego arrancaban con la cuarta personal de Anne, pero todos los miedos del Celta se acabaron con un triple de Robin Benton y una canasta de dos de Musa, que ponía al conjunto vigués con once puntos de ventaja en el marcador. José Viera, entrenador del conjunto canario, solicitó con urgencia un tiempo muerto para frenar la sangría, pero dada la igualdad existente entre los dos equipos, esa diferencia comenzaba a ser importante.

El Celta Zorka Recalvi se dio cuenta que el cuadro canario comenzaba a flojear. La actitud había cambiado y las sensaciones eran que manteniendo el mismo nivel la victoria estaba en el bolsillo. Además, llegaban los mejores minutos de Musa, que acusó el cansancio y los viajes para participar con su selección en el preolímpico. Por primera vez en la temporada, y en un partido importante como el de ayer, el Celta Zorka Recalvi afrontó los minutos finales del partido sin agobios.

“Sabíamos que era un partido para sufrir”

La entrenadora del Celta Zorka Recalvi no podía ocultar su alegría por la victoria ante Canarias, y sus ojos cristalinos la delataban. “Sabía que hoy tocaba sufrir mucho”, apuntó la entrenadora viguesa, “y lo habíamos hablado el cuerpo técnico con las jugadoras. Aunque ellas habían cambiado mucho desde el partido de ida, con una batería de jugadoras y muchos puntos, nosotras jugamos con un equipo, y esa era nuestra gran fortaleza. Sumar todas, jugar como equipo, y ganarles desde el trabajo colectivo. Es verdad que cuando ellas pudieron conectar con Ndou no éramos capaces de frenarla, pero como hemos logrado que no conectaran tanto con ella, con muchas ayudas, con mucha actitud defensiva. El rebote ha sido fundamental, hemos sido capaces de hacerlo y además correr, que era una de las claves. El equipo ha estado muy concentrado, sabiendo lo que tocaba, que era un partido muy importante. Luego la grada, conecta y al final estaba lleno. La verdad que es una maravilla jugar en casa”.