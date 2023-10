Incidencias : As Relfas. Séptima jornada del grupo 1 de 3ª RFEF. Primera derrota sardomista en casa esta temporada.

El Sárdoma cumplió con la tradición que le imposibilita ganar al filial deportivista. Y eso que en las dos campañas anteriores al menos había empatado en As Relfas (2-2 en la 20/21 y 0-0 en la 21/22). Las viguesas pelearon, pero un error defensivo las penalizó y, como les ocurrió ante el Lóstrego en Gondomar, recibieron el segundo tanto en los instantes finales y a balón parado. En una semana, los minutos de cierre de partido se han convertido en el calvario particular de las sardomistas. Y ambas cuestiones son preocupantes para el tándem Toni Martínez-“Chicho” Val porque no han sumado un solo punto frente a dos rivales directos por el ascenso.

El sábado ganó quien dio primero. El Dépor B, con la viguesa y ex sardomista Paula Monteagudo, empezó mandando y un balón en largo a la espalda de la lateral, que no atajaba, acabó en regate, disparo y gol. En la segunda mitad, las sardomistas estuvieron mejor aunque el partido ya se abrió a toda suerte de contragolpes de ambos equipos. Marcó la canterana “Luchi”, a pase de María Calvar, y las locales buscaron el segundo tanto. Pero un saque de esquina visitante acabó en remate en el área pequeña. Por segunda jornada consecutiva, derrota en la recta final y tras córner, con una zaga incapaz de imponerse y de achicar balones. Otra vez. Otro pecado mortal.

El equipo vigués cerrará el mes y comenzará noviembre con doble desplazamiento a Asturias (Oviedo B y Gijón FF), obligado a ganar para no descolgarse del podio, ahora a tres puntos de distancia.