Aunque el principal caballo de batalla era lo que sucediese en la Primera Federación, tampoco la Segunda se libraba de cierta disputa entre las diferentes territoriales. Sin embargo, una vez más volvió a triunfar la tesis que había defendido la territorial gallega y los clubes gallegos que disputarán esta categoría (Coruxo, Compostela, Fabril, Pontevedra y Ourense CF). Con sus cinco equipos, la Gallega tenía mucho que decir en la configuración de los grupos.

Finalmente el grupo 1 estará conformado Arandina CF, CD Cayón, CD Covadonga, CD Guijuelo, Club Marino de Luanco, Coruxo FC, Ourense CF, Pontevedra CF, Rayo Cantabria, RC Villalbés, RC Deportivo Fabril, Real Avilés Industrial, Real Oviedo Vetusta, RS Gimnástica de Torrelavega, SD Compostela, UP Langreo, Real Valladolid Promesas y Zamora CF. Galicia coincide en este caso con los clubes castellano leoneses, asturianos y cántabros. Eran un número redondo con lo que parecía muy complicado no reunirlos en el mismo grupo, algo que va a hacer mucho más sencillo los desplazamientos aunque no les evitará de encontrarse con algunos clubes que tienen desde ya el ascenso como único objetivo.