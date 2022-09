“Ojalá pronto pueda estar en todos los Grand Slam”

El tenista Martín de la Puente (Vigo, 1999) ultima en Barcelona su puesta a punto antes de viajar a Estados Unidos, donde disputará el US Open, su segundo Grand Slam tras su primera experiencia hace unos meses en Roland Garros.

Instalado en el número 8 del ranking mundial (5º en dobles) del tenis en silla el vigués llega al torneo americano con la misma ilusión con la que se estrenó en la arcilla de París. “Estoy con muchas ganas y a ver cómo se va dando”, dice. “Se hace raro, la verdad, al ser las primeras veces que disputo torneos de Grand Slam, pero estoy con muchas ganas y a ver si pronto podemos estar en todos”, anhela.

🎾♿️🇺🇸CLASIFICADO PARA EL US OPEN 2022!!! Esta semana viajamos a NY con toda la ilusión de participar en otro Grand... Posted by Martin de la Puente on Monday, August 29, 2022

Desde la Ciudad Condal (viajará el domingo a EE.UU.) De la Puente explica que su presencia en el US Open se debe a su octava posición actual en el ranking mundial. Además, ocupa el quinto puesto en dobles, un torneo que también afronta “con muchas ganas” y con gran motivación.

“La verdad es que está muy bien poder disputar un nuevo Grand Slam, el reto es pegarnos cada vez más a la élite y estoy muy contento por esta nueva oportunidad”, asegura el vigués.

Tras alcanzar los cuartos de final en el cuadro individual y llegar a las semifinales en dobles en Roland Garros, además de convertirse en el primer español que logra una victoria en el torneo parisino, afronta su segundo Gran Slam con ambición, pero consciente de que su posición en el ranking no le concede condición de favorito: “Tengo claro que no va a pasar nada si no gano este US Open”, bromea. Lo que sí tiene claro es que llega en condiciones “de plantar cara a los mejores”.

En dobles, además, formará pareja con el francés Nicolas Peifer, un jugador con el que ya ha disputado algún torneo esta campaña. “Todos los torneos que hemos disputado juntos los hemos ganado”, proclama.

🏆🏆CAMPEON DE DOBLES Y FINALISTA INDIVIDUAL del Open TOYOTA ILE DE RE Gran semana de tenis en un torneo muy exigente.... Posted by Martin de la Puente on Monday, June 20, 2022

El tenista vigués, que esta temporada acumula victorias de prestigio como las de los torneos internacionales ITF de Madrid y El Prat de Llobregat y se ha proclamado vencedor en el cuadro de dobles de los torneos internacionales ITF de Baton Rouge (EE UU), Biot (Francia, Isla de Ré (Francia), El Prat de Llobregat, Nottingham (Gran Bretaña), Ginebra (Suiza) o del British Open, acumula también prestigiosos puestos de finalista en Francia y Gran Bretaña, además de haber disputado las finales de dobles de 8 torneos internacionales en Melbourne, Rotterdam, Turquía, Barcelona, Madrid, Berlín o Bélgica. Haciendo balance, asegura que esta temporada, en la que ha demás se ha proclamado subcampeón del mundo con España, “ha sido muy buena”. “Estoy muy contento y cada vez vamos avanzando más hacia ese top que cada vez está más goloso”, afirma sobre ese reto que tiene el vigués entre ceja y ceja de llegar a ser algún día número uno del mundo.

Pase lo que pase en el US Open, apenas tendrá tiempo para parar. Tras un breve paso por casa de una semana, ya tiene planeados los siguientes compromisos en Italia y en Corea. No hay tiempo que perder en esa carrera hacia la excelencia que inició en 2012, cuando conquistó su primer título en el circuito mundial júnior.

Con todo, los Juegos de París 2024 (acumula ya dos diplomas en Río y Tokio) “están todavía un poco lejos, pero no deja de ser una fecha importante para mí. Ojalá no pase nada hasta entonces, ningún contratiempo, ninguna pandemia ni nada malo, y podamos estar allí de nuevo”, anhela.

Poco a poco De la Puente va cumpliendo todos sus propósitos, superando metas y haciendo historia en cada uno de sus logros. Por lo pronto, él y el madrileño Daniel Caverzaschi serán los primeros españoles en disputar el US Open en silla de ruedas. No hay reto que le frene. El número uno es su meta.