Volantazo del Manchester United: de De Jong a Casemiro

Cristiano Ronaldo ha logrado otro récord en su exitosa carrera futbolística. Un galardón, dudoso eso sí, que no contaba entre sus innumerables logros. Por primera vez juega en un equipo que es el último de la clasificación de su liga. Porque el Manchester United de Erik Ten Haag es actualmente farolillo rojo de la Premier con cero puntos en dos jornadas, un gol a favor y seis en contra. Circunstancia ha sumido al United en el caos absoluto.

Caos en el United

Esa deriva deportiva se ha trasladado a su dirección deportiva. Después de semanas tratando de cerrar el fichaje de Frenkie de Jong, un dinero fundamental para el club azulgrana dada su situación financiera, los ingleses se han cansado de las exigencias culés y han activado una alternativa. Ni más ni menos que Casemiro. Un jugador que dotaría de consistencia a un equipo sin fiabilidad en mediocampo.

El problema es que sacar a Casemiro del Real Madrid es una tarea titánica, por no decir utópica. Cuando Florentino Pérez le renovó hace un año su contrato, que le vincula a los blancos hasta junio de 2025, incluyó una cláusula de rescisión de mil millones de euros. Lo que convierte su salida en una quimera... Salvo que el jugador se siente a negociar con el Madrid porque le pida explícitamente que le deje marchar. Para ella el United ha contactado con el agente del futbolista y le ha hecho una oferta mareante, que mejora notablemente la ficha que tiene en el Madrid (11,3 millones), y con una duración de ¡cinco temporadas! Teniendo en cuenta que el brasileño tiene 30 años, la oferta es más que atractiva porque dispara su carrera futbolística en la élite hasta los 35, algo que ni el jugador se había planteado.

Carlos Henrique Casemiro fue el jugador menos utilizado por Carlo Ancelotti durante su primera temporada en el Real Madrid en 2013. Lo que terminó provocando su cesión al Oporto. Sin embargo, cuando Carletto regresó al Madrid en verano de 2020, el italiano y el brasileño se sentaron a hablar, y el técnico admitió que se había equivocado con él. Hoy Ancelotti lo considera el jugador sobre el que pivota el equipo. Carlo, que también era mediocampista, se identifica con él y ha llegado a decir: “Si vamos a buscar una copia de Casemiro en el mercado, nos equivocaremos. No la hay en el fútbol mundial”.

Ancelotti ha sondeado al jugador sobre el posible interés del United, que no ha formalizado aún ninguna oferta al Madrid, ni lo hará hasta que Casemiro no les dé luz verde para ello. En caso de que el brasileño esté interesado en aceptar la oferta de los 'red devils' se espera que el club inglés ponga al Madrid no menos de 60 millones para cerrar el traspaso del futbolista. Fuentes del club confirman a EL PERIÓDICO que “no se ha contemplado el escenario de traspasarlo”. Sin embargo, también apuntan que “en el caso de que se plantease la posibilidad, nunca sería por menos de 80 millones, que es lo que el club ha pagado por Tchouameni, un jugador que aún está un escalón por debajo de Casemiro”.

Pasos a seguir

Por tanto, la primera premisa que se tiene que dar es que el United logre convencer al brasileño con su suculenta oferta. Luego debe ser el propio jugador quien llame a las puertas del club y comunique su interés por marcharse. Y será entonces cuando el Real Madrid entraría en acción y pondría un precio a la salida del mediocentro, que no estaría por debajo de los 80 millones en ningún caso. En el Madrid hace tiempo que se ha tomado la decisión de dejar marchar a todos los futbolistas que no quieran quedarse, como ha ocurrido recientemente con jugadores de la talla de Cristiano, Varane, Di María o Ramos.

A día de hoy, el club solo contempla la salida de Marco Asensio, que finaliza contrato el próximo junio y al que Ancelotti aún no ha hecho debutar esta temporada. El Madrid espera que su salida deje dinero en las arcas, pero no se han recibido ofertas. Sin embargo, este movimiento del United pone el foco en el brasileño. Y la pelota está en su tejado. Hay ‘Caso Casemiro’. Si el jugador quiere...