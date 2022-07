Medallas bañadas en emoción

Las del Gondomar Acro Club en el Campeonato de España base de Sevilla fueron acrobacias impulsadas por la emoción. Las gimnastas entrenadas por Cristina Castro se presentaron en el torneo con la intención de disfrutar, de vivir una experiencia y, contra pronóstico, firmaron la mejor actuación de la historia del club en el Nacional: el oro del dúo formado por Claudia Comesaña y Sira Cedeira, de 10 y 7 años; y el bronce del trío compuesto por Lía Hermida, Naiara Araújo y Vera Fernández.

En la zona de Vigo y su área, el club más destacado de la zona en esta especialidad es el Flic Flac, que precisamente fue uno de los grandes triunfadores en Sevilla, donde cosechó ocho medallas y tres trofeos por categorías tras desplazar a trece equipos de base y otros trece en el absoluto. Pero para el Gondomar Acro Club las medallas logradas en la cita hispalense son las primeras que consiguen a nivel nacional y, por eso, tienen un valor especial. “Fuimos con cinco equipos y las más pequeñas quedaron campeonas de España, en la categoría alevín base; y luego, las mayores lograron el bronce en trío júnior”, rememora Castro, quien precisamente salió del Flic Flac para montar su propia escuela: “Somos como hijos del Flic Flac, digamos”, apunta la directora del club gondomareño. “Estuve trabajando muchos años con ellos. Al principio lo compaginaba, pero después de la pandemia decidí dedicarme solo al club de Gondomar”, explica.

Una apuesta que ha dado sus frutos en Sevilla. “Nunca habíamos subido al podio en un Nacional. Sí en campeonatos gallegos, pero nunca en citas nacionales”, dice todavía emocionada la directora deportiva del club de Gondomar, fundado en 2019. Poco recorrido tenían cuando llegó el COVID. “No llegamos ni a 50 alumnos . La pandemia se notó un poco y, de hecho, el año pasado tampoco fuimos al Nacional”, dice Castro, que empieza a ver por fin cómo van “remontando”.

Para ella, una de las principales claves del éxito cosechado en la cita hispalense fue “ir sin presión, a disfrutar de la experiencia”. “Después del COVID noto más en las familias que lo que más importa es vivir el momento, no esperar nada. Lo ven más como una extraescolar, una actividad a la que puedan venir a disfrutar sin que les exija entrenar tantas horas y la verdad es que creo que las pocas horas que entrenamos son más productivas”, valora.

El hecho de ir simplemente “a disfrutar” convirtió la cita en una “muy bonita experiencia, que hacía años que no tenía porque los niños iban con ilusión, y yo misma, pero sin esperar nada”. Quiso la casualidad que justo en la primera participación llegara el oro de la mano de Claudia y Sira. “Fue increíble. Y fue una medalla muy reñida. Quedamos empatadas con las valencianas y a 0,1 de las terceras, que son de Ourense y nos ganaron en el Autonómico”, subraya.

Además, se da el hecho de que ambas gimnastas empezaron este año a competir juntas, lo que hacía que Castro no albergara expectativas previas en cuanto a su competición: “En el Gallego estuvieron muy bien, pero fueron cuartas, no se subieron al podio. Además, en el Nacional había 23 parejas, cuando aquí eran, como mucho, 12. Fue una sorpresa y muy emotivo”.

La directora deportiva no duda a la hora de señalar que “el trabajo” es el punto fuerte de este dúo campeón de España. “Es increíble, con lo pequeñas que son, lo que trabajan, su constancia”, subraya sin poder ocultar su orgullo: “Te das la vuelta y sabes que siguen trabajando”. Ingredientes que hacen que Castro apunte que Sira y Claudia tienen “mucho futuro” juntas.

El bronce llegó de la mano del el trío júnior base formado por Lía Hermida, Naiara Araújo y Vera Fernández, de 18, 11 y 7 años. “Las mayores llevan juntas más tiempo y son de las veteranas del club, de hecho, una de ellas tiene 18 años y se va a la universidad, pero la pequeña empezó a competir el año pasado en el escolar. Este año la puse en el trío y han funcionado muy bien”, apunta Castro, que también subraya que “ha sido una temporada durísima para ellas, sobre todo psicológicamente porque el 2º de Bachillerato fue duro para la mayor, luego una de ellas tuvo una lesión en noviembre y hasta febrero no volvió a empezar a entrenar y no sabíamos hasta ese mes si íbamos a poder hacer o no el trío”, reconoce la entrenadora.

No fue hasta marzo que empezaron a entrenar las tres juntas. “Fuimos al Gallego y no se subieron al podio y ahora, en el Nacional, este podio fue un gran cierre de temporada para ellas tan emotivo que hasta yo rompí a llorar”, reconoce. “Yo lo único que pedía era que consiguieran hacer el ejercicio ‘limpito’ como ellas sabían, que salieran con la sensación de haberlo hecho bien, y así salieron, pero no esperábamos que acabarían en el podio porque, además, salieron de las primeras y eran 14 equipos”, rememora. “Ya acabábamos campeonato, así que nos sentamos con el resto del público a ver a los rivales e íbamos viendo que cada vez quedaban menos equipos y seguíamos ahí”. Finalmente se llevaron un bronce en el que ponen fin a su etapa compitiendo las tres juntas.

Castro, según ella se define, se caracteriza por ser una entrenadora que no prioriza los resultados, sino que valora por encima de todo “que las niñas disfruten del día a día”. De hecho, siempre les dice que “si hay algún día que venís a entrenar sin ganas, mal; sobre todo si son muchos días seguidos”. Su filosofía se basa en “entrenar porque lo pasamos bien, y yo creo que, cuando se hace así, luego los resultados van llegando”.

Castro, que ya está planificando la temporada que viene, cuenta con la ayuda también de la profesora de danza Marta Pérez, mientras que la gimnasta Naiara Araújo va a hacer el curso de entrenadora y Lía Hermida se ha sacado el título de jueza de club y para el año “será la jueza del club en los campeonatos”. Más emoción para bañar las medallas que están por venir.