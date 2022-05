La temporada del Kaleido Universidade de Vigo ha concluido. El rugby continúa. El formato XV se detiene y el Seven prosigue. El equipo sénior masculino vigués apenas necesita lamerse las heridas. Los navarros de La Única lo eliminaron el domingo en la fase de ascenso a División de Honor B. En la valoración del entrenador, Chema Fernández, se condensa la filosofía olívica, su nobleza y su empeño: “Ha estado bien. Nos hemos medido a un rival que se veía superior y con más experiencia. Es lo que hará que progresemos”. El reto no se reduce a la categoría. Importan el aprendizaje y la celebración. El club organiza hoy la Copa Xunta de Galicia de rugby 7.

Nada deben reprocharse los jugadores del Kaleido en el juicio de su conciencia. Conquistaron la Liga Autonómica con pleno de victorias. Para regresar a Honor B, a la que renunciaron cuando estalló la pandemia, necesitaban superar tres rondas. Exentos de la primera, el bombo los emparejó con La Única en la segunda. En Pamplona, los vigueses cayeron por 29-14; en Ourense (el campo del CUVI carecía de homologación), por 27-32.

Para Chema Fernández, la aventura ha merecido la pena. “Es lo que hará que mejoremos, que los chavales vean que tenemos que dar un plus físico, de gimnasio, de entrenamientos, para poder competir si queremos llegar al siguiente nivel”, destaca.

Al entrenador vigués le satisface el nervio que mostró su escuadra. “En la ida hasta el final estuvimos ahí con ellos”. Para los más tiernos de su plantilla, poco acostumbrados a la inferioridad durante su breve trayectoria competitiva, “venir con 15 puntos encima ya les hizo que la cabeza estuviese en otras situaciones. Les intenté concienciar de que el partido de vuelta duraba 80 minutos, que lo ganásemos y después ya nos preocuparíamos de la desventaja. Realicé un planteamiento distinto. Metí a la unidad B de cara para que aguantaran todo lo que pudieran y tener un extra en la segunda parte. Al final lo conseguimos pero no fue suficiente para ganar o remontar”.

Con todo, hubo un instante, al final de la ida, en que todo pudo haber variado. La Única anotó su último ensayo con el tiempo cumplido. “Ellos tenían que meterse ocho horas para viajar a Galicia. Ocho puntos no hubiese sido ventaja suficiente y habrían venido más presionados. Nosotros habríamos estado como más ilusionados. Pero para mí ellos fueron superiores en los dos partidos”, acepta.

El resultado en nada varía el rumbo establecido por la directiva. El ascenso no era un objetivo imprescidible ni prioritario esta temporada. “Los veteranos van a seguir un año más. Mantenemos a los jóvenes. Sube otra camada del sub 18. La integración será más rápida”, augura Chema. “El objetivo será crear un grupo sólido para llegar a competir con equipos como La Única”.

La fiesta del rugby 7

As Lagoas y el colegio O Castro acogen hoy, a partir de las 10.00, la Copa Xunta de Seven, organizada por el Vigo R.C. y la Federación Gallega. Participan seis equipos masculinos séniors, seis femeninos séniors, seis mixtos sub 18, nueve mixtos sub 16 y diez mixtos sub 14, procedentes de toda Galicia.