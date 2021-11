El Real Madrid se presenta al examen que le plantea el equipo revelación de LaLiga Santander, un recién ascendido como el Rayo Vallecano que se ha instalado a base de buen fútbol y descaro en la zona europea de la clasificación, tras el toque de atención de su afición a la endeblez mostrada en el Santiago Bernabéu, con los silbidos del duelo ante el Shakhtar Donetsk.

Con varias dudas por despejar, principalmente desde el apartado físico y defensivo, y pendiente del belga Eden Hazard, el Real Madrid quiere enderezar su camino en el Bernabéu. Dos empates sin goles consecutivos en sus últimas apariciones ligueras, ante Villarreal y Osasuna, dejan en el olvido el regreso a casa con once tantos en dos encuentros ante Celta y Mallorca. Para aspirar a ser campeón no puede ser el undécimo local, con ocho puntos de doce posibles.

Lo cierto es que Carlo Ancelotti ha reducido su círculo de confianza y la carga de partidos ha pasado factura a varios jugadores con exceso de minutos en sus piernas. Se notó en la Liga de Campeones y pese a que el técnico defiende a sus ‘tres tenores’ del centro del campo, la revitalización de su equipo pasa por el respiro a uno de ellos. El físico de Eduardo Camavinga, ante la ausencia de Fede Valverde, es una opción a tener en cuenta.

También la titularidad de Hazard, la prueba en una nueva demarcación porque la banda izquierda tiene dueño y no es otro que el brasileño Vinicius Junior, que cuando no marca asiste y siempre genera desequilibrio. La ausencia de Rodrygo fue cubierta en ‘Champions’ por Lucas Vázquez, pero la falta de minutos del astro belga que ha pasado a ser suplente en un rol que no desea tener, hace esperar su aparición de inicio en una nueva oportunidad para recuperar su nivel. No llega a tiempo Gareth Bale y siguen siendo baja Dani Ceballos y Mariano Díaz.