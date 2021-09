Segunda etapa de la carrera marcada por la lluvia y una potente escapada de la que salió el vencedor y el nuevo maillot amarillo, tras neutralizar el intento inicial y ya en el circuito final de Mondariz-Vilasobroso

Jornada de infarto en la que se luchó y peleó la escapada inicial. Superada la Meta Volante de O Porriño, donde Miguel Ángel Fernández (Vigo-Rías Baixas) pasó en primera posición, se conseguía destacar un grupo de 8 ciclistas con Edwin Torres (Cortizo), Alejandro Martínez y Borja Teruel (León ULB Globalia), Dani Mellado (Gsport), Álvaro Carasa (Vigo-Rías Baixas) o Nicholas Cooper (Farto BTC).

Neutralizados en el kilómetro 34, saltaron camino a la primera subida puntuable Barry Miller (Lasal Cocinas-Louriña) y Gonçalo Beato, a los que se unieron Fran García Rus (Cortizo), Antonio Barbero (León ULB Globalia) y Davin Shortt (Previley). La colaboración entre ellos les permitió pasar A Cañiza destacados, con García Rus en primera posición.

Esta aventura concluía en el descenso, con un tiempo cada vez más desapacible, lluvia y temperaturas bajas. Se juntó la carrera y afrontaron A Franqueira un nuevo corte de 14 ciclistas. Javier Serrano y Álex Martín (EOLO Kometa), Pablo Ara y Miguel Ángel Fernández (Vigo Rías Baixas), que consolidó el liderato de las Metas Volantes pasando primero por Ponteareas, Ramón Fernández y Dani Jiménez (Froiz), David Domínguez y Antonio Barbero (León ULB Globalia), Josué Gómez y Miguel Ángel Silva (Gsport), Fran Agea (Gomur), Julen Arriolabengoa y Richard Huera (Caja Rural) y Guillermo Silva (Previley). De esta fuga, de mucha calidad, salió el vencedor y el nuevo líder.

Alcanzaron 1 minuto y 22 segundos de diferencia ya dentro del circuito final. Mientras el Vigo-Rías Baixas, el Bicicletas Rodríguez-Extremadura y el Caja Rural tiraban del pelotón, en la fuga empezaron los movimientos, con los corredores del EOLO Kometa activos y manteniendo la ventaja.

Brustenga cedió

De la lucha por la general se despedía en la primera ascensión a Vilasobroso el líder Marc Brustenga, que se descolgaba del pelotón. Por delante, saltaron Ramón Fernández y David Domínguez en la última subida, pero controlaron bien la distancia el resto del grupo y les echaron mano ya dentro de los últimos 5 kilómetros. En la llegada, Fran Agea impuso su velocidad por delante de Daniel Jiménez y Guillermo Silva. Álex Martín fue cuarto y se vistió de líder.

Subieron al pódium los propios Fran Agea y Álex Martín, este último también como líder sub-23. Las Metas Volantes fueron para Miguel Ángel Fernández, la montaña para Ramón Fernández y sigue siendo el mejor gallego Rubén Fernández (Retelec ALCA). La clasificación por equipos continúa encabezada por el EOLO Kometa.

En la entrega de premios estuvieron presentes Daniel Benavides, jefe del servicio de Deportes de la Xunta de Galicia en Pontevedra, la alcaldesa Cristina Fernández y el concejal de deportes de Ponteareas, Miguel Bouzó, junto al exciclista profesional Álvaro Pino.

El ganador de la etapa Fran Agea señaló que "se ha neutralizado la escapada muy rápido y estaba claro que iba a formarse otra. Además, ha llovido de forma intensa, la carretera estaba peligrosa y nos hemos ido 14. Se ha seleccionado y aunque algunos lo han intentado de lejos, yo mismo he atacado, pero he visto que había mucho terreno para coger así que me la he jugado al esprint y ha salido bien".

La tercera jornada de esta Volta Ciclista Galicia llevará a los corredores a la provincia de Lugo. Con salida y llegada en Muras, están previstos 149 kilómetros que presentan dos ascensiones de 2ª categoría en la primera mitad del recorrido y la subida final a Viveiró (3km al 6%) a tan solo 10 kilómetros de la línea de meta.