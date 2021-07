Promoción Accede todo el año al contenido premium de FARO por MENOS de 3 EUROS al mes

El Celta firma un doblete en la Vigo Cup El club celeste se impone en las finales de sub 10 y sub 12 y ya acumula veinticuatro entorchados en la historia de la competición | El San Roque Casablanca (sub 7) y el Victoria (sub 8) completaron el palmarés de esta edición