El Celta Zorka Recalvi continúa formando la plantilla que la próxima temporada debutará en la Liga Femenina Challenge. Primero fueron las renovaciones, confirmando la continuidad de Celia García, Mariona Martín, Ángela Coello, Maryta Davidova, Lucía Fontela y Sara Vidal. Con la columna vertebral del equipo formada, ahora le toca el turno a las nuevas incorporaciones, y el club vigués anunciaba ayer la primera.

Se trata de una jugadora joven, del diecinueve años, que se formó en el Femení Sant Adrián. Se trata de Laia Lamana, que no pudo disputar la última fase de ascenso a la máxima categoría porque estaba lesionada.

En una entrevista en la web del conjunto céltico, Laia indicaba que “puedo aportar intensidad y agilidad de manos en defensa y en ataque creo que puedo generar mucho juego y aportar rapidez al equipo. Por otra parte como dices, llevo prácticamente toda la vida en Sant Adrià, donde me he sentido como en casa. Pero este año sentía la necesidad de salir de mi zona de confort y de dar un paso más hacia delante para seguir creciendo y aprendiendo. Celta me da esta posibilidad y, sinceramente, pienso que será un proceso de maduración tanto deportivo como personal”.

En otro orden de cosas, indicar que el Celta contará con un equipo en Primera Nacional Femenina, tras ser la temporada pasada subcampeón de la competición de Autonómica bajo la dirección de Dani Nieto y Oscar Carbajo. Jugarán equipos de Galicia, Cantabria, Castilla y León y del Principado de Asturias.