El Comité Ejecutivo de la UEFA aprobó ayer una serie de medidas especiales para la Eurocopa ante determinadas contingencias que puedan surgir por la pandemia de la COVID-19, entre ellas incrementar de 23 a 26 el número de jugadores convocados por cada selección nacional. Esta medida se ha acordado “para mitigar los riesgos de que los equipos se enfrenten a una escasez de jugadores disponibles para determinados partidos debido a los posibles resultados positivos de las pruebas de COVID-19 y a las subsiguientes cuarentenas ordenadas por las autoridades competentes”, indica la UEFA.

El número máximo de jugadores que se podrán inscribir para cada partido será de 23, con lo que el seleccionador deberá realizar tres descartes antes de cada encuentro.

Aunque el seleccionador, Luis Enrique Martínez, ha obviado a Iago Aspas en las últimas convocatorias del equipo nacional, parece difícil que con esta medida que le brinda la UEFA se permita el lujo de prescindir del mejor delantero español del último lustro.

El triple ganador del Trofeo Zarra no solo ha dominado el gol nacional en la Liga en estos últimos años en un club de la zona media baja de la tabla clasificatoria, sino que presume también de ser este curso el mejor asistente del campeonato, con 11 pases de gol.

La última palabra, con todo, la tiene el preparador asturiano, que inicialmente no era demasiado proclive a la medida de ampliar las convocatorias adoptada por la UEFA a petición de la Federación Italiana. Iago Aspas no ha estado, de hecho, entre los casi 70 futbolistas convocados por Luis Enrique en su segunda etapa al frente de la Roja. En su primera época, antes de tomarse un tiempo sabático por la enfermedad de su hija, el técnico asturiano citó al delantero del Celta en una sola ocasión, hace más de dos años, en marzo de 2019, para los partidos de clasificación de la Liga de Naciones ante Inglaterra y Croacia y un amistoso contra Bosnia. No ha vuelto a acordarse de él, aunque en alguna ocasión ha confesado que lo tiene en cuenta.

En este tiempo, temporada tras temporada, Aspas ha ido acumulando méritos (y goles) para volver a vestir la zamarra de la Roja en la que puede ser su última gran competición con el equipo nacional.

Pero todos los merecimientos acumulados por la estrella del Celta no han hecho cambiar de opinión a Luis Enrique. El moañés sigue por detrás de Gerard Moreno, Álvaro Morata y otros jóvenes delanteros como Dani Olmo, Mikel Oyarzabal o Ferrán Torres en su orden de preferencias.

Solo el atacante catalán del Villarreal, sin embargo, le supera este curso en número de goles (20 del barcelonés por 13 del morracense), aunque contabiliza bastantes menos asistencias. Iago Aspas es por ahora el único futbolista de LaLiga con dobles dígitos en ambos apartados: 13 goles y 11 asistencias.

Luis Enrique dará la lista definitiva de la selección para la Eurocopa a finales de este mes. El equipo prevé concentrarse en Las Rozas entre finales de mayo y primeros de junio. El primer partido preparatorio para la Eurocopa será el 4 de junio ante Portugal en La Cartuja.