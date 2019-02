El Porriño afronta una misión imposible en Granollers

El Godoy Maceira Porriño intentará hoy imposible, remontar a domicilio los 14 goles de desventaja que acumuló en el partido de ida de la Segunda Ronda de la Copa de la Reina ante el BM Granollers, visitando el Palau D'Esports de Granollers .

"Tarea muy difícil pero no imposible", así quiso definir el técnico del Porriño Abel Estévez el partido que les espera hoy, un duelo copero que se presenta como todo un reto para la plantilla, ya que además de contar con una importante desventaja en el marcador, no deja de ser una pista en la que todavía no ha logrado ganar ningún equipo esta temporada.

Por todo ello, Abel Estévez destaca la importancia de "cambiar algunas partes de nuestro juego, tanto en defensa como en ataque, para arriesgar un poco más e intentar sorprender a un Granollers que está mostrándose muy sólido".

Y es que el bloque catalán está cuajando una temporada excelente, situado en los primeros puestos de la Liga Guerreras Iberdrola y con la eliminatoria copera bien encauzada, después de la contundente victoria que cosechó en el partido de ida en Porriño.

Con respecto a la convocatoria, Abel Estévez no podrá contar con Cecilia Cacheda ni Iasmin dos Santos, que siguen renqueantes de sus molestias y no estarán en la partida para intentar la remontada.

A pesar de ello, el técnico del bloque porriñés insistió en la importancia de "creer en nuestras posibilidades y no tirar la toalla", y añadió que "no podemos dejar escapar la Copa de cualquier modo, saldremos a la pista a intentar realizar un buen partido y remontar la desventaja, aunque sabemos que será un reto muy complicado", concluyó Abel.